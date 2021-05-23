Лукашенко подписал себе приговор, – Садовый о задержании Протасевича в Беларуси

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на ситуацию в Беларуси, отметив, что весь цивилизованный мир должен ответить на похищение человека не просто "беспокойством", а жесткими санкциями против самопровозглашенного президента.
Садовый написал, что нет смысла развивать демократию, пока такие люди, как Александр Лукашенко и Владимир Путин, "свободно занимаются терроризмом".
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Сегодня самопровозглашенный президент Беларуси (Александр Лукашенко – 24 канал) подписал себе приговор,
– отметил Садовый.
Мэр Львова напомнил, что в этом году город отказался от закупки белорусских автобусов, чтобы не сотрудничать с "режимом Лукашенко".
"Так сегодня должен сделать каждый. Только объединившись, мы можем защитить людей, которые имеют право на свободу", – написал чиновник.
Задержание Протасевича в Беларуси: что нужно знать
- Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно посадили в Минске.
- Рейс якобы заминировали, хотя взрывчатки так и не нашли. Сообщение о потенциальной опасности поступило от белорусских диспетчеров.
- На борту был основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его сняли с рейса и задержали.
- Журналисту грозит до 15 лет заключения за уголовные дела, возбужденные против него в Беларуси.
- Евросоюз раскритиковал задержание Протасевича. Украина тоже осудила инцидент, назвав его атакой на свободу слова.
- Кстати, пробыв 8 часов в Минске, самолет таки прибыл в Вильнюс. Однако белорусская оппозиция заявила, что 6 человек не вылетели.