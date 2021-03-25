"Львівобленерго" ремонтуватиме електромережі: де не буде світла 26 березня
У Львові 26 березня низка вулиць залишиться без світла / 24 канал
У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти електромереж. Тож 26 березня низка вулиць міста тимчасово залишиться без світла.
Источник:"Львівобленерго"
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде світла 26 березня
- вулиця Варшавська – будинок № 107а;
- вулиця Вернигори – будинки № 7, 10, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 8;
- вулиця Вільхова – будинки № 10, 11а, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 6;
- вулиця Волоська – будинки № 1, 1А;
- вулиця Головацького – будинки № 23г, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 24, 25, 26, 32, 34, 22, 23Г, 23, 23А, 30;
- вулиця Голубовича – будинок № 37;
- вулиця Городоцька – будинки № 220, 218;
- вулиця Грузинська – будинки № 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 88а;
- вулиця Декарта – будинки № 6, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 11А, 14, 17, 22, 24;
- вулиця Ждахи – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- вулиця Загула – будинки № 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 4, 6, 7, 8, 9;
- вулиця Ірчана – будинки № 1, 14, 14а, 3, 4, 6, 6а, 7;
- вулиця Кавказька 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
- вулиця Кубійовича – будинки № 1, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
- вулиця Ланова – будинки № 10, 12, 14, 15, 16, 16а, 17, 2, 3, 5, 6, 7;
- вулиця Ліщинова – будинки № 3, 4, 5, 7, 9;
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- вулиця Луцька 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 30, 31, 7, 9;
- вулиця Людкевича – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 7;
- вулиця Міхновських – будинки №31а, 23;
- вулиця Млинова – будинки № 1, 3, 6а, 8А, 8Б, 8в;
- вулиця Новознесенська – будинки № 11, 11а, 13, 174
- вулиця Пшенична – будинки № 13, 16, 3;
- вулиця Рівненська – будинки №1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а;
- вулиця Шота Руставелі – будинки № 11, 13;
- вулиця Самбірська – будинки № 1, 3, 5;
- вулиця Снопківська – будинки № 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;
- вулиця Стороженка – будинок № 6а;
- вулиця Тютюнників – будинки № 10, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 6, 8, 27;
- вулиця Франка – будинки № 100, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 89, 98/1, 100, 81, 104, 91;
- вулиця Церетелі – будинки № 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9;
- вулиця Шараневича – будинки № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11.
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