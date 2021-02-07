На Львівщині через негоду обмежили рух вантажівок: перелік доріг
Через несприятливу погоду в Україні почали обмежувати рух вантажівок. Зокрема, для них уже закриті окремі дороги на Львівщині.
Служба автомобільних доріг у Львівській області ввела обмеження руху вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах державного значення Львівщини. Також скеровують великоваговий транспорт у визначені місця відстою та на стоянки автозаправних станцій.
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Чому ввели обмеження
Обмеження ввели через несприятливі погодні умови, які можуть призвести до ускладнень у русі. А також – задля безпеки дорожнього руху та забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки.
Перелік доріг
Перелік доріг у Львівській області з обмеженим рухом для вантажівок:
- М-06 Київ – Чоп, км 432+877 – км 622+256 м;
- М-10 Львів – Краковець;
- М-11 Львів – Шегині;
- М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська;
- західний обхід міста Львова;
- під’їзд до міста Львова;
- Н-09 Мукачево – Львів.
Обмежили рух вантажівок / Фото МВС України
На Львівщині ввели обмеження для вантажівок / Фото МВС України
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