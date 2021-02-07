Через несприятливу погоду в Україні почали обмежувати рух вантажівок. Зокрема, для них уже закриті окремі дороги на Львівщині.

Служба автомобільних доріг у Львівській області ввела обмеження руху вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах державного значення Львівщини. Також скеровують великоваговий транспорт у визначені місця відстою та на стоянки автозаправних станцій.

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Чому ввели обмеження

Обмеження ввели через несприятливі погодні умови, які можуть призвести до ускладнень у русі. А також – задля безпеки дорожнього руху та забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки.

Зазначимо! Обмеження діятимуть від 22:00 7 лютого до 3:00 8 лютого.

Перелік доріг

Перелік доріг у Львівській області з обмеженим рухом для вантажівок:

М-06 Київ – Чоп, км 432+877 – км 622+256 м;

М-10 Львів – Краковець;

М-11 Львів – Шегині;

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська;

західний обхід міста Львова;

під’їзд до міста Львова;

Н-09 Мукачево – Львів.



Обмежили рух вантажівок / Фото МВС України



На Львівщині ввели обмеження для вантажівок / Фото МВС України

Важливо! В Україну знову повернулася негода. Синоптики попередили, що в окремих регіонах температура повітря опускатиметься до мінус 24 градусів.



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