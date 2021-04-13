В одному з сіл Червоноградського району Львівщини 12 квітня правоохоронці затримали 29-річного чоловіка. Він застрелив з мисливської рушниці собаку свого сусіда.

Зловмиснику загрожує до 51 тисячі гривень штрафу. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Чоловік застрелив собаку з мисливської рушниці

Близько 13:00 житель одного з сіл Червоноградського району звернувся за допомогою до правоохоронців.

Він розповів, що знайшов свого собаку мертвим.

Чоловік не знав, хто вбив тварину.

Невдовзі правоохоронці встановили, що до вбивства причетний 29-річний житель того ж села.

Саме він, за версією правоохоронців, застрелив собаку з гладкоствольної мисливської рушниці.



Чоловік застрелив сусідського собаку / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 17 до 51 тисячі гривень штрафу або до 3 років обмеження волі.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.