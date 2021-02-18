На Львівщині митники вилучили понад 22 тонни незадекларованого паркету: фото
Працівники Галицької митниці вилучили 22 тонни паркету. Водій намагався перевезти його у Німеччину як "тверде біопаливо".
Источник:Галицька митниця
Чоловік намагався перевезти незадекларований паркет через пункт пропуску Краківець – Корчова. Невдовзі митники скерують справу до суду.
До теми Товари на понад мільйон гривень: митники викрили контрабандистів
Як митники вилучили 22 тонни паркету
- Водій вантажівки намагався перевезти у Німеччину через пункт пропуску Краківець – Корчова понад 22 тонни деревини.
- Представник лісопереробної компанії з Рівненщини показав митникам документи, згідно з якими ця деревина була "твердим біопаливом" та "обрізами від виробництва планок для дубового паркету".
- Проте, за висновками лісотоварознавчої експертизи, насправді деревина була планками та фризами для паркетного покриття.
- Також код товару був інший, аніж вказано в документах.
- Таким чином, чоловік не вказав точних відомостей про товар, який підлягає обов'язковому декларуванню.
Дивіться фото, що саме знайшли митники / Фото Галицької митниці
Що загрожує чоловікові
Митники склали протокол про порушення митних правил за "недекларування товарів комерційного призначення". Санкція статті передбачає покарання – штраф у розмірі 100% вартості контрабанди з наступною її конфіскацією.
Співробітники Галицької митниці вилучили увесь незадекларований паркет. Справу скерують до суду, який і обере покарання для чоловіка.
Поделиться новостью