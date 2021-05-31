Разом з весняним теплом на Львівщині активізувались змії. Рятувальники закликають жителів області бути особливо обережними у місцях проживання плазунів.
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Змія вкусила чоловіка вночі
- Рятувальникам пізно вночі, о 2:15, надійшло повідомлення від медиків Сколівської центральної районної лікарні.
- Вони розповіли, що в реанімаційне відділення медзакладу потрапив 45-річний житель села Орів Дрогобицького району.
- Його у праву руку вкусила змія.
- Наразі чоловік перебуває у стані середнього степеня тяжкості.
Як вберегтися від укусу змії
- Рятувальники закликають жителів Львівщини бути обережними та уважними, вирушаючи у ліс чи на природу.
- Якщо ви випадково побачили плазуна поряд із собою, слід не панікувати, не наближатись до нього та не робити різких рухів.
- Потрібно просто спокійно відійти.
- Змії мають поганий зір та слух, проте своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10 – 15 метрів.
- Особливо уважними потрібно бути у місцях, де їх можна найчастіше зустріти – високій траві, кущах та лісі.
- Вирушаючи у ліс, краще одягати високе, щільне взуття, котре змія не зможе прокусити.
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