На Львівщині у приватному будинку на гранаті підірвався колишній АТОвець
На Львівщині у приватному будинку на гранаті підірвався колишній АТОвець / Фейсбук Поліції Львівщини
У селі Хоросно, що у Львівській області, 31 березня на бойовій гранаті підірвався колишній учасник АТО. Від отриманих травм чоловік загинув на місці інциденту.
Источник:фейсбук Поліції Львівщини
Повідомлення про те, що в одному із сіл Львівського району стався вибух надійшло до поліцейських о 17:15.
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На Львівщині вибухнула граната: загинув чоловік
- Правоохоронці встановили, що на подвір'ї приватного будинку вибухнула, ймовірно, ручна граната РГД-5.
- У результаті інциденту загинув 47-річний чоловік.
- На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також спеціалісти-вибухотехніки.
- За фактом вибуху гранати правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "самогубство", а також статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
- Наразі триває досудове розслідування, призначені експертизи – правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також походження боєприпасу.
Що відомо про жертву вибуху
- Як 24 каналу стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах, загиблий житель села Хоросно був колишнім учасником АТО.
- Водночас видання ZAXID.NET пише, що чоловік проживав з батьком, був неодружений і не мав дітей. Спиртним він не зловживав та вів спокійний спосіб життя.
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