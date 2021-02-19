На Львівщині трапилась жахлива пожежа через паління у ліжку: загинув чоловік – фото
На Львівщині у місті Яворів 18 лютого трапилась моторошна пожежа через паління у ліжку. 41-річний власник квартири не зміг врятуватись й загинув.
Источник:ДСНС Львівщини
Пожежа трапилась близько 19:52 у будинку на вулиці Валовій. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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Як трапилась пожежа
- Близько 19:52 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 2 поверсі 2-поверхового будинку на вулиці Валовій.
- До місця виклику негайно виїхали вогнеборці.
- На момент прибуття надзвичайників квартира та під’їзд будинку були повністю заповнені димом.
- Рятувальники одягли спеціальні апарати захисту органів дихання та зору й почали гасити пожежу.
- О 20:05 вогонь локалізували, а о 20:09 – повністю подолали.
Пожежа трапилась близько 19:52 / Фото ДСНС Львівщини
Внаслідок займання загинув чоловік
На місці пожежі надзвичайник знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився 41 річний власник квартири. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, місцевий житель загинув через "необережне поводження з вогнем під час паління".
Вогонь знищив матрац та підлогу на площі 1 квадратний метр. До ліквідації займання залучили 1 одиницю спецтехніки та 5 надзвичайників. Причини виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.
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