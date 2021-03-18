На території всієї Львівської області вводять локдаун. Він триватиме до 29 березня.

Рышення про введеня локдауну на Львывщині прийняла комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зараз припускають, що локдаун можуть продовжити.

Що буде заборонено

1) Приймання выдвыдувачав в закладах громадського харчування. Вони можуть працювати "на виніс" і з доставкою. Це не поширюється на ресторани в аеропортах.

2) Робота торговельно-розважальних центрів

3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення.

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