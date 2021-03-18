На Львівщині вводять локдаун
На території всієї Львівської області вводять локдаун. Він триватиме до 29 березня.
Источник:zaxid.net
Рышення про введеня локдауну на Львывщині прийняла комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зараз припускають, що локдаун можуть продовжити.
Що буде заборонено
1) Приймання выдвыдувачав в закладах громадського харчування. Вони можуть працювати "на виніс" і з доставкою. Це не поширюється на ресторани в аеропортах.
2) Робота торговельно-розважальних центрів
3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення.
Новина доповнюється
Поделиться новостью