У Яворові правоохоронці 31 березня затримали 23-річного місцевого жителя. Він повідомив поліцію про замінування одного з житлових будинків міста. Чоловікові загрожує до 6 років за ґратами.

Суд обрав затриманому запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять розслідування. До теми До вибуху залишилось 37 хвилин: у Львові затримали псевдомінувальника вокзалу – фото Повідомлення про замінування прийшло опівночі Невідомий чоловік 31 березня близько опівночі зателефонував у поліцію.

Він розповів, що один з приватних будинків у Яворові замінували.

На місце виклику виїхали слідчі, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці обстежили будинок та прилеглу територію, проте жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Невдовзі поліцейські встановили особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

23-річного місцевого жителя затримали.

У Яворові затримали псевдомінувальника / Фото поліції Львівщини Чоловікові загрожує до 6 років за ґратами Слідчі відкрили кримінальне провадження за "неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 2 до 6 років у в'язниці. Суд вже обрав затриманому запобіжний захід. Наразі чоловік перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.