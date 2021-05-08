Деталі інциденту у Яворові

Подія трапилася близько 20:30 на вулиці Маковея. Патрульні помітили легковик Volkswagen Golf, який рухався зустрічною смугою порушуючи Правила дорожнього руху.

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Правоохоронці вирішили зупинити автівку за допомогою проблискових маячків та гучномовця. Однак водій не відреагував на вимогу поліцейських та продовжував рухатися далі. Невдовзі патрульні таки зупинили його.

З'ясувалося, що за кермом перебував п'яний 37-річний мешканець Яворова. Під час з'ясування обставин він поводив себе неадекватно і не виконував законні вимоги працівників поліції.

Жінки напали на патрульного

Згодом з салону автомобіля вийшли три пасажирки. Одна з них – 46-річна мешканка Яворова – почала поводитися агресивно і кілька разів вдарила поліцейського ногою.

На відео з місця події, яке опублікували у місцевій фейсбук-спільноті, видно двох жінок та патрульного. Одна з них копала ногами правоохоронця, а інша в той момент кричала, аби той назвав своє ім'я.

Дивіться відео побиття патрульного:

Усіх учасників інциденту доправили у відділок поліції для з'ясування обставин.

Що загрожує порушникам

Жінці, яка напала на патрульного, повідомили про підозру у насильстві щодо працівника правоохоронного органу. Тепер їй загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

На водія-порушника склади адміністративні протоколи за п'яне водіння та невиконання вимоги про зупинку.