На Львівщині 18 лютого трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись вантажівка Renault Premium та автівка Dacia Logan. Внаслідок аварії травмувались 3 людей. Наразі вони перебувають у лікарні.

Аварія трапилась близько 15:07 поблизу села Гайок, що на Львівщині. Правоохоронці проводять розслідування. До теми На Львівщині автобус з іноземцями вилетів у кювет: фото і подробиці Як трапилась ДТП Близько 15:07 надзвичайникам надійшло повідомлення про аварію поблизу села Гайок.

Там зіштовхнулись вантажівка Renault Premium та авто Dacia Logan.

На місце події негайно виїхали рятувальники.

Внаслідок ДТП травмувались 3 людини, які перебували в автівці Dacia Logan.

Їх з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували в Кам'янко-Бузьку центральну районну лікарню.

Надзвичайники відключили акумуляторну батарею автівки, перекрили вентиль газобалонного обладнання та відбуксирували Dacia Logan.

Наразі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці. Дивіться фото з місця ДТП / Фото ДСНС Львівщини