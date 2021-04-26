У Львові міська комісія ТЕБ та НС з 26 квітня відновила повноцінну роботу ТРЦ, непродовольчих магазинів та закладів громадського харчування. Проте міська влада закликає львів'ян уникати місць скупчень людей, бо пандемія коронавірусу ще не завершилась.

За рішенням державної комісії ТЕБ та НС, з 26 квітня Львівщина вийшла з червоної карантинної зони. Область минула помаранчеву зону й одразу перейшла у жовту.

Актуально Львів – у жовтій зоні: у місті послабили карантинні обмеження

У Львові відновили роботу ресторанів, ТРЦ та непродовольчих магазинів

Міський голова Андрій Садовий розповів, що рішення державної комісії ТЕБ та НС було несподіваним для місцевої влади. Тож 26 квітня у місті відбулось позачергове засідання міської комісії ТЕБ та НС.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій адаптувала свої рішення відповідно до жовтої зони. Але я благаю не забувати про здоровий глузд. У лікарнях справді є вільні ліжка. Їх буде ще більше, бо це політика міста – збільшувати фонд ліжкомісць. Але, разом з тим, наші реанімації переповнені,

– зазначив Садовий.

За рішенням комісії, у Львові з 26 квітня дозволили роботу ТРЦ, непродовольчим магазинам та закладам громадського харчування. Водночас у місті досі заборонені робота нічних клубів та проведення масових заходів.

Зверніть увагу! Жорсткий карантин у Львові ввели з 19 березня. За рішенням державної комісії ТЕБ та НС з 25 березня Львівщина перейшла до червоної карантинної зони. Через обмеження у Львові зачинили ресторани, кафе, ТРЦ та заклади культури. Водночас школярів перевели на дистанційне навчання, а громадський транспорт курсував у режимі спецперевезень.



У Львові послабили карантинні обмеження / Фото ЛМР

Зауважте Львівщина залишає червону карантинну зону

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

Станом на 26 квітня у Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 62,74 тисячі людей. 47,49 тисячі хворих вже одужали, а 1550 – померли від ускладнень COVID-19.

Лабораторії 25 квітня провели 1082 ПЛР-тести. 311 з них виявились позитивними.

У Львові 16 квітня, за рішенням міської комісії ТЕБ та НС, відновили роботу початкових шкіл, літніх майданчиків та непродовольчих ринків.

За рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС, з 26 квітня Львівщина перейшла у жовту зону.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу