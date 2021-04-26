Львівські кафе, ТРЦ та непродовольчі магазини відновили роботу
У Львові міська комісія ТЕБ та НС з 26 квітня відновила повноцінну роботу ТРЦ, непродовольчих магазинів та закладів громадського харчування. Проте міська влада закликає львів'ян уникати місць скупчень людей, бо пандемія коронавірусу ще не завершилась.
Источник:телеграм Андрія Садового
За рішенням державної комісії ТЕБ та НС, з 26 квітня Львівщина вийшла з червоної карантинної зони. Область минула помаранчеву зону й одразу перейшла у жовту.
Актуально Львів – у жовтій зоні: у місті послабили карантинні обмеження
У Львові відновили роботу ресторанів, ТРЦ та непродовольчих магазинів
Міський голова Андрій Садовий розповів, що рішення державної комісії ТЕБ та НС було несподіваним для місцевої влади. Тож 26 квітня у місті відбулось позачергове засідання міської комісії ТЕБ та НС.
Міська комісія з надзвичайних ситуацій адаптувала свої рішення відповідно до жовтої зони. Але я благаю не забувати про здоровий глузд. У лікарнях справді є вільні ліжка. Їх буде ще більше, бо це політика міста – збільшувати фонд ліжкомісць. Але, разом з тим, наші реанімації переповнені,
– зазначив Садовий.
За рішенням комісії, у Львові з 26 квітня дозволили роботу ТРЦ, непродовольчим магазинам та закладам громадського харчування. Водночас у місті досі заборонені робота нічних клубів та проведення масових заходів.
У Львові послабили карантинні обмеження / Фото ЛМР
Зауважте Львівщина залишає червону карантинну зону
Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові
- Станом на 26 квітня у Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 62,74 тисячі людей. 47,49 тисячі хворих вже одужали, а 1550 – померли від ускладнень COVID-19.
- Лабораторії 25 квітня провели 1082 ПЛР-тести. 311 з них виявились позитивними.
- У Львові 16 квітня, за рішенням міської комісії ТЕБ та НС, відновили роботу початкових шкіл, літніх майданчиків та непродовольчих ринків.
- За рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС, з 26 квітня Львівщина перейшла у жовту зону.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Поделиться новостью