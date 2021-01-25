В Украину 25 января вновь пришло похолодание. Львов и область с самого утра засыпает обильным снегом. Он уже изрядно припорошил дорожки и крыши домов.

Синоптики предупредили про метели и шквальные порывы ветра в регионе. 24 канал собрал фото заснеженных пейзажей Львова. Важно Прогноз погоды на 25 января: Украину накроют дожди с мокрым снегом Спасатели во Львове призвали водителей быть осторожными на дорогах. Из-за минусовой температуры возможно замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности. Прогнозируется, что снег будет продолжать идти до позднего вечера. Снег во Львове 25 января 2021 / Фото 24 канала Какой будет погода в Украине 25 января В понедельник, 25 января, будет пасмурной и дождливой . Без зонтов не удастся обойтись жителям ни одного региона в Украине. На западе Украины столбики термометров опустятся до 0...+4 градусов.

. Без зонтов не удастся обойтись жителям ни одного региона в Украине. На западе Украины столбики термометров опустятся до 0...+4 градусов. Во всех западных регионах – дождь с мокрым снегом. Метеорологи предупреждают об опасной ситуации в высокогорье Закарпатья и Ивано-Франковщины. Из-за оттепели и метели есть угроза схода лавин.​