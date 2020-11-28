Во Львове 28 ноября выпал первый снег в этом сезоне. Обильный снегопад могли наблюдать жители разных районов города. Он длился примерно час, но, увы, быстро растаял.

Однако синоптики не исключают, что к вечеру снова начнется снегопад. Заснеженные пейзажи Львова собрал 24 канал.

Интересно Сумщину засыпало снегом: сказочные фото

По состоянию на утро 28 ноября температура во Львове колебалась в пределах +1...-1 градус. Поэтому снег быстро таял, падая на землю. Заметим, что это первый снег во Львове осенью 2020 года. 27 ноября в некоторых районах города также можно было увидеть мокрый снег, который скорее был похож на дождь.

Добавим, что в течение 22 ноября снег выпал аж в 9 областях Украины. Ему могли радоваться жители Черниговщины, Киевщины, Сумщины, Донетчины, Запорожья, Днепропетровщины, Луганщины, Харьковщины и Полтавщины.

Обратите внимание! Погода в Украине в субботу, 28 ноября, будет мокрой и даже несколько гадкой на почти всей территории. Запад, центр и север накроет мокрый снег. Только на юге и на крайнем Востоке будет солнечно.

Первый снег во Львове / Фото 24 канала (Ирина Юрковская, Алена Захарова, Анастасия Манюхина, Наталья Пристанская, Наталья Боднар, Богданна Рыбак)

Снегу радовались и домашние любимцы / Фото 24 канал (Наталья Пристанская, Алена Захарова)

Снег во Львове: смотрите видео 24 канала

Снег в Шевченковском районе Львова: смотрите видео 24 канала