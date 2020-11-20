Мэр Львова Андрей Садовой утверждает, что от государства город фактически ничего не получает на борьбу с коронавирусом. Приходится все делать собственными силами, также помогает бизнес.

Сколько дает государство и сколько Львов делает собственными силами

Как отметил Садовой, львовская власть не ожидает чудо. Поскольку это ответственность города и его персональная, чтобы каждый львовянин при необходимости имел необходимое лечение. Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" .

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Государство только обещает. Сейчас мы из городского бюджета выделили 248 миллионов, 60 миллионов дал бизнес, плюс еще 20 миллионов от них на ремонт больницы на 350 коек. От государства мы получили на кислород и на ремонт для наших коммунальных больниц всего-навсего где 30 миллионов,

– рассказал мэр Львова.

Фактически новая больница без бюджетных средств

Садовой отметил, что с начала пандемии львовская власть решила сделать резерв в 20 коек. И их подготовили.

"Но неделю назад, когда увидели рост заболеваемости – мы на штабе решили срочно увеличить еще на 350 коек. И я вам назову уникальный случай – мы за три недели построили во Львове фактически новую больницу на 350 коек. Заметьте, без бюджетных средств ", – подчеркнул Садовой

Львовский мэр добавил, что в строительстве этой больницы помог бизнес, который по его просьбе предоставил те более 20 миллионов гривен. А просил он предпринимателей помочь, поскольку в городе ожидали гораздо быстрый рост заболеваемости коронавирусом.

Вот это отделение на 350 коек мы бы никогда не сделали за 3 недели, если бы мы это делали за бюджетные средства и тендеры,

– отметил Садовой.

Что еще сделал Львов для борьбы с коронавируса

Город принял первую партию тестов в 10 тысяч и ожидают следующую в 40 тысяч .

На декабрь Львов выходит на 110 точек обеспечения кислородом.

Также срочно докупает концентраторы и в общем будет иметь 520 концентраторов за 2 недели.

И это при том, что сегодня во Львове – 558 больных, из которых 372 болеют коронавирусом. Но мы посчитали, в среднем на 100 инфицированных госпитализации требует два человека. Поэтому резерв есть, кислород есть, всем необходимым мы обеспеченные,

– констатировал Садовой.

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