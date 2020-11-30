Львов потребует у компании Avalon обустроить сквер в городе
Львовский застройщик Avalon во время строительных работ без согласования мэрии срезал 6 елок в микрорайоне, ограниченном проспектом Черновола и улицами Химической, Замарстыновской и Ремесленной. Поэтому город потребует у компании озеленить микрорайон и обустроить сквер.
Во время строительных работ компании нужно было срезать 6 елок. Жители микрорайона забили тревогу, поэтому Avalon согласился не трогать деревья. Но елки все же срезали, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
Читайте также Во Львове отремонтируют еще 2 улицы за деньги Европейского инвестиционного банка: фото
Чтобы не допустить срезания елок, собрали рабочую группу
Во время проведения строительных работ в микрорайоне, ограниченном проспектом Черновола и улицами Химической, Замарстыновской и Ремесленной, застройщику нужно было срезать 6 елок. Жители выступили в защиту деревьев, поэтому во Львове собрали рабочую группу, в которую вошли:
- представители инициативной группы жителей,
- юристы компании-застройщика,
- работники земельного управления и управления архитектуры ЛГС.
На встрече группы участники договорились разработать альтернативный план озеленения.
Собственно на этой рабочей группе достигли договоренности – разрабатываем альтернативный план озеленения. И что важно – "до нахождения компромисса с жителями микрорайона застройщик не планирует совершать никаких действий в отношении деревьев". Это записано в протоколе встречи. И Avalon на это согласился,
– рассказал заместитель мэра Львова по градостроительству Любомир Зубач.
По словам Зубача, застройщик подписал меморандум с двумя ОСМД, в котором ему дали согласие на срез елок. Однако львовская мэрия настаивала не трогать деревья. Именно поэтому меморандум не обсудили на встрече рабочей группы и мэрии не было известно, или это согласие администрации ОСМД, или всех жителей домов.
Львов потребует у компании Avalon обустроить сквер / Фото Львовского горсовета
Мэрия требует у компании создать сквер
"Поскольку согласия на срезку деревьев городской совет не давал, будем ставить вопрос об ответственности по закону. Также теперь будем требовать еще большей компенсации от застройщика. Конечно, в плане озеленения", – добавил заместитель мэра по градостроительству.
Мэрия потребует не только высадить новые деревья, но и создать зеленые стены на домах и обустроить сквер на участке, который определит горсовет.
Поделиться новостью