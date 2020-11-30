Львовский застройщик Avalon во время строительных работ без согласования мэрии срезал 6 елок в микрорайоне, ограниченном проспектом Черновола и улицами Химической, Замарстыновской и Ремесленной. Поэтому город потребует у компании озеленить микрорайон и обустроить сквер.

Во время строительных работ компании нужно было срезать 6 елок. Жители микрорайона забили тревогу, поэтому Avalon согласился не трогать деревья. Но елки все же срезали, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Чтобы не допустить срезания елок, собрали рабочую группу

Во время проведения строительных работ в микрорайоне, ограниченном проспектом Черновола и улицами Химической, Замарстыновской и Ремесленной, застройщику нужно было срезать 6 елок. Жители выступили в защиту деревьев, поэтому во Львове собрали рабочую группу, в которую вошли:

представители инициативной группы жителей,

юристы компании-застройщика,

работники земельного управления и управления архитектуры ЛГС.

На встрече группы участники договорились разработать альтернативный план озеленения.

Собственно на этой рабочей группе достигли договоренности – разрабатываем альтернативный план озеленения. И что важно – "до нахождения компромисса с жителями микрорайона застройщик не планирует совершать никаких действий в отношении деревьев". Это записано в протоколе встречи. И Avalon на это согласился,

– рассказал заместитель мэра Львова по градостроительству Любомир Зубач.

По словам Зубача, застройщик подписал меморандум с двумя ОСМД, в котором ему дали согласие на срез елок. Однако львовская мэрия настаивала не трогать деревья. Именно поэтому меморандум не обсудили на встрече рабочей группы и мэрии не было известно, или это согласие администрации ОСМД, или всех жителей домов.



Львов потребует у компании Avalon обустроить сквер / Фото Львовского горсовет​а

Мэрия требует у компании создать сквер

"Поскольку согласия на срезку деревьев городской совет не давал, будем ставить вопрос об ответственности по закону. Также теперь будем требовать еще большей компенсации от застройщика. Конечно, в плане озеленения", – добавил заместитель мэра по градостроительству.

Мэрия потребует не только высадить новые деревья, но и создать зеленые стены на домах и обустроить сквер на участке, который определит горсовет.