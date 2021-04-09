Исторический момент: во Львов из отдаленного района доставили вертолетом пациентку
В клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова вертолетом доставили тяжелую пациентку из Турки. Расстояние между областным центром и этим городом – более 130 километров.
Источник:Фейсбук Андрея Садового
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что это действительно исторический момент.
Ранее На Львовщину прибыл вертолет для эвакуации больных и раненых
Медицинский вертолет приземлился прямо у здания больницы.
Теперь у нас появилась возможность доставлять пациентов из труднодоступных районов. Это бесценно!
– написал городской глава.
У пациентки – ишемический инсульт, ей уже оказывают помощь медики.
Смотрите фото из больницы / Фото Романа Балука:
На Львовщине базируется медицинский вертолет
Отметим, что с 1 апреля на Львовщине работает медицинский вертолет, который базируется в Городокском районе. Вертолет предоставила ГСЧС. Этим спецтранспортом будут перевозить тяжелых больных и доставлять органы для трансплантации.
В аэромедицинской эвакуации работает Львовская бригада медиков. Вертолет должен обслуживать Львов и область, в частности – горные районы. Также вертолет будут привлекать к работе по всей Западной Украине.
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