В клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова вертолетом доставили тяжелую пациентку из Турки. Расстояние между областным центром и этим городом – более 130 километров.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что это действительно исторический момент.

Ранее На Львовщину прибыл вертолет для эвакуации больных и раненых

Медицинский вертолет приземлился прямо у здания больницы.

Теперь у нас появилась возможность доставлять пациентов из труднодоступных районов. Это бесценно!

– написал городской глава.

У пациентки – ишемический инсульт, ей уже оказывают помощь медики.

Смотрите фото из больницы / Фото Романа Балука:

На Львовщине базируется медицинский вертолет

Отметим, что с 1 апреля на Львовщине работает медицинский вертолет, который базируется в Городокском районе. Вертолет предоставила ГСЧС. Этим спецтранспортом будут перевозить тяжелых больных и доставлять органы для трансплантации.

В аэромедицинской эвакуации работает Львовская бригада медиков. Вертолет должен обслуживать Львов и область, в частности – горные районы. Также вертолет будут привлекать к работе по всей Западной Украине.

Важно! 19 марта Кабмин принял постановление "О некоторых вопросах создания единого аэромедицинского пространства в Украине". Документ предусматривает введение аэромедицинской эвакуации с двумя вертолетными базами – во Львове и Киеве.