Львов компенсирует 15 миллионов гривен за срезанные деревья: в городе расширяют кладбища

Во Львове планируют увеличить площадь Сиховского и Голосковского кладбищ. Город компенсирует 15 миллионов гривен за срубленные деревья.

Деньги выплатят ГП "Львовский лесной селекционно-семенной центр". На 10 гектарах его земель обустроят продолжение Голосковского кладбища.

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Во Львове расширяют кладбища

Председатель бюджетной комиссии ЛГС Наталья Шелестак рассказала, что во Львове хотят расширить кладбища. Площадь Сиховского и Голосковского кладбищ планируют увеличить на 26 гектаров. Для этого нужно срезать деревья в лесу и заповедной зоне.

Голосковское кладбище расширят на 10 гектаров. Землю госпредприятия "Львовский лесной селекционно-семенной центр" город не будет выкупать. Однако Львов компенсирует стоимость вырубленных деревьев – 15 миллионов гривен.

Сейчас мы согласовывали 5 миллионов гривен на выплату ГП. Всего должны выплатить 15 миллионов. Также потребуются средства на обустройство этой территории. Ведь эти 15 миллионов – это лишь компенсация ГП "Львовский лесной селекционно-семенной центр",

– отметила Шелестак.

В свою очередь, Сиховское кладбище планируют расширить на земле природно-заповедного фонда, поэтому компенсации там нет. Сколько городу будет стоить обустройство этих 26 гектаров кладбищ, пока неизвестно.