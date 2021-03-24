По решению госкомиссии ТЭБ и ЧС, Львов с 25 марта переходит в красную карантинную зону. Поэтому в городе начнут действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии. Однако, будет ли курсировать общественный транспорт в пределах Львова, решает городская комиссия.

Во Львовском горсовете считают, что полная остановка общественного транспорта может повлечь коллапс в экономике города. Поэтому транспорт пока будет курсировать без изменений.

Актуально Львов в красной зоне: какие ограничения будут действовать в городе

Как во Львове будет курсировать общественный транспорт

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила не останавливать общественный транспорт во Львове из-за официального перехода Львовщины в Красную карантинную зону. Общественный транспорт в городе продолжит работу в усиленном карантинном режиме.

Красная зона дает возможность городам самостоятельно принимать решения по работе общественного транспорта. Сейчас мы не будем готовы его останавливать, потому что это будет коллапс для экономики нашего города, мы будем строго придерживаться масочного режима и сидячих мест,

– заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Интересно! В "Укрзализныце" рассказали, что до 30 марта включительно не будут ограничивать высадку и посадку пассажиров во Львовской области. Однако запрет введут, если в течение недели динамика заболеваемости коронавирусом ухудшится.

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Коротко о карантинных ограничениях на Львовщине

По решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с 25 марта Львовщина переходит в красную зону.

Следовательно, на территории области будет запрещена работа заведений общественного питания, кроме осуществления адресной доставки заказов и выдачи заказов на вынос.

Также запретят работу ТРЦ, развлекательных заведений и деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения. Однако банки, почты, ветеринарные клиники, АЗС, салоны красоты и мастерские будут работать по предварительной записи.

Львовские школьники будут продолжать учиться на дистанционном обучении.

Садовый также призвал работодателей перевести работников на дистанционный формат работы.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала