Во Львове и во Львовской области значительно возросло количество больных коронавирусом. Так, по решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с 25 марта Львов попадет в красную зону.

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Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям

Запрещена работа: непродовольственных рынков; заведений питания, кроме онлайн-заказ и “на вынос”; - торгово-развлекательных центров; развлекательных заведений и ночных клубов; все массовые мероприятия.

Разрешено работать: аптекам; зоомагазины; цветочным и семенным магазинам; магазинам по продаже средств связи; мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов; салонам красоты, фитнес-центрам, спортивным залам и бассейнам – только по предварительной индивидуальной записи.

Школы остаются на дистанционном обучении. Транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме. Просим всех при возможности перевести своих работников на дистанционный режим работы. Эти решения действуют до выхода Львова из красной зоны.