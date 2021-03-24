Во Львове и во Львовской области значительно возросло количество больных коронавирусом. Так, по решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с 25 марта Львов попадет в красную зону.

Во Львове неустанно работают над увеличением количества коек для пациентов с коронавирусом. Однако количество больных продолжает расти.

Актуально Львовщина официально перешла в красную зону: карантинные ограничения ужесточили

Какие ограничения ввели во Львове

Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила ввести ряд ограничений во Львове.

В городе с 25 марта запретили работу:

непродовольственных рынков;

заведений питания, кроме онлайн-заказа и на вынос;

торгово-развлекательных центров;

развлекательных заведений и ночных клубов;

все массовые мероприятия.

Что будет работать:

аптеки;

зоомагазины;

цветочные и семенные магазины;

магазины по продаже средств связи;

мастерские для ремонта одежды, обуви и электроприборов;

салоны красоты, фитнес-центры, спортивные залы и бассейны, однако только по предварительной индивидуальной записи.

Школьники будут продолжать учиться на дистанционном обучении. Транспорт, в свою очередь, будет работать в усиленном карантинном режиме.

Также мэр Львова Андрей Садовый призвал всех предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы.

Эти решения комиссии по чрезвычайным ситуациям будут действовать до выхода Львова из красной зоны

Важно Во Львове срочно разворачивают реанимационное отделение для больных COVID-19

Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 96,4 тысячи человек. К сожалению, 2 528 пациентов умерли от осложнений болезни, однако более 76,2 тысячи человек вылечились.

Во Львове с начала пандемии коронавирус обнаружили у более 47,22 тысячи людей. Более 37,5 тысячи больных выздоровели, а умерли 1174 человека.

Лаборатории 23 марта обнаружили коронавирус у 939 жителей Львовщины, среди которых 608 львовян.

По состоянию на 24 марта в стационарах львовских больниц находится 841 пациент. У 739 больных есть коронавирус, 68 – находятся в реанимации, а 23 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала