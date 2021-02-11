Синоптики прогнозировали, что 11 февраля во Львове выпадет месячная норма осадков. Специалисты не ошиблись – Львов еще больше покрыло снегом. Коммунальщики продолжают спасать город от сугробов.

Заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк рассказала, что она в 6:00 объехала город. Чиновница отметила, что львовскими дорогами пока легко проехать и дворники продолжают работать.

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Как во Львове борются с заносами

Маруняк рассказала, что на утро 11 февраля магистрали уже расчистили. Однако в городе еще есть некоторые участки, которые нужно доработать.

Мы будем работать круглосуточно. Техника будет работать днем ​​и ночью. Мы немного изменим формат работы, и теперь днем ​​техника тоже будет убирать магистрали. Хочу поблагодарить жителей, потому что сегодня мы видим на дорогах уже меньше автомобилей,

– отметила Маруняк.

По словам заместителя мэра, на улицах работают очень много дворников. Они убирают остановки, пешеходные переходы и просто раскапывают рвы в снегу, чтобы люди могли пройти.

Общественный транспорт выехал по маршрутам. Автобусы курсируют все. Была только задержка трамваев, но ее оперативно решили и сейчас с транспортом проблем нет.

Смотрите фото, как Львов замело снегом / Фото 24 канала

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Во Львове создают аварийные бригады для борьбы с последствиями непогоды

Маруняк рассказала, что в районах Львова создают аварийные бригады, чтобы предотвратить замерзание инженерных сетей, ведь приближаются сильные морозы.

"13 февраля должно быть сильное похолодание, должно быть 15-20 градусов мороза, поэтому могут замерзнуть сети. Также, по прогнозам Гидрометцентра, могут быть сильные ветры, поэтому мы создали в каждом районе аварийные бригады для того, чтобы избавлять от льда на деревьях, если они упадут", – добавила посадовиця.

По словам чиновницы, она вчера общалась с руководителем облэнерго, чтобы он также создал аварийные бригады на случай, если будут рваться электрические сети.

Смотрите видео 24 канала, как Львов замело снегом:

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Коммунальщики работают в усиленном режиме

Маруняк добавила, что для уборки города привлекают около 30 единиц дополнительной техники. Снег вывозили во Франковском и Галицком районах Львова. В Галицком районе была такое большое количество снега, что пришлось привлечь 2 трактора.

Работаем дальше над вывозом снега и уборкой. Тротуары почистили насколько это возможно. Дворники работают в две лопаты, потому что люди не успевают, они очень измученные и делают это для того, чтобы жители могли пройти,

– рассказала чиновница.

Во Львове продолжается интенсивная работа. По словам Маруняк, пока ситуация с заносами в городе значительно лучше, чем была, ведь "люди работают и мы должны их поблагодарить за эту тяжелую работу".