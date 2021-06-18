Львов обратится в полицию из-за массовых отключений подачи газа: Садовый дал поручение

Мэр Львова Андрей Садовый поручил выяснить причину массового отключения газа в городе. Газоснабжение в целых многоквартирных домах выключают якобы из-за утечки. Однако основной причиной может быть борьба с должниками.

Львовяне часто жалуются на отсутствие газа. Поэтому городская власть обратится в полицию для выяснения точной причины отключений.

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Садовый просит выяснить причину отключений газа

Мэр рассказал, что обращение от львовян об отсутствии газа получают уже не впервые. По словам горожан, газоснабжение исчезает в целом доме. В "Львовгазе" уверяют, что отключения случаются из-за утечки газа.

Тех утечек так много, что возникает вопрос безопасности газовых сетей города. Я просил бы направить соответствующее обращение в правоохранительные органы – полицию, прокуратуру, СБУ, МЧС Львовской области,

– отметил Садовый.

По словам мэра, во Львове никогда не было столько аварийных ситуаций.

"Если это попытка методом аварийности побудить людей платить деньги, то надо работать с тем должником, который есть в доме. Нельзя делать заложником весь дом", – добавил мэр.

Кроме этого, Садовый предложил на следующее заседание пригласить с четким докладом руководителя "Львовгаза". По словам мэра, городские власти должны стать на защиту львовян.

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Такая борьба с должниками – недопустима

Заместитель городского главы по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк отметила, что массовые отключения газа недопустимы. Согласно украинскому законодательству, существуют другие методы борьбы с должниками.

"К нам поступает безумное количество обращений от жителей. Это создает напряжение среди них. Если есть утечка газа, тогда немедленно должна выехать аварийная служба, чтобы ликвидировать аварийную ситуацию и возобновить подачу газа", – добавила чиновница.

По ее словам, с задолженностями следует бороться в рамках действующего законодательства – подать судебный иск и после этого взыскать долг.