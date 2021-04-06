Белорусская компания "МАЗ" побеждает в тендере от Европейского инвестиционного банка на покупку 100 автобусов, ведь предложила самую низкую цену. Однако из-за политической ситуации в Беларуси Львов хочет отказаться от этого тендера и объявить новый.

По словам мэра Львова Андрея Садового, "МАЗ" победил в тендере, потому что Беларусь поддерживает своего производителя. Поэтому компания смогла предложить самую низкую цену и обойти украинских конкурентов.

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Львов хочет провести повторный тендер

Садовый рассказал, что город не будет покупать белорусские автобусы. Зато Львов просит ЕИБ провести повторный тендер.

Почему? Революция и развитие демократического общества – это дело белорусского народа. Но финансировать "режим" мы не имеем права,

– заявил мэр.

Городской глава отметил, что город должен поддерживать украинских производителей.

"В конце концов, у нас есть украинские производители, которые нуждаются в поддержке. Если мы не будем инвестировать в развитие своего машиностроения, то как эта отрасль сможет развиваться? Последний вопрос риторический", – отметил Садовый.

Смотрите видео, почему Львов не будет покупать белорусские автобусы:

Садовый обратился к Кабмину и мэрам других городов

Мэр Львова обратился к Кабмину с просьбой ввести "защитные тарифы" для закупки транспорта за рубежом.

"Обращаюсь к Кабмину с просьбой ввести "защитные тарифы" или пошлину на закупку общественного транспорта за рубежом. Ведь его можно приобрести в Украине. Прошу мэров украинских городов, которые сейчас тоже стоят перед таким выбором, выбирать своего производителя", – подытожил мэр.

Интересно! Львов, при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка, объявил тендер на покупку 100 12-метровых низкопольных автобусов. Ранее мэр Львова обращался в Кабмин за разъяснением государственной позиции относительно покупки белорусских автобусов.