Львов отказывается от покупки 100 белорусских МАЗов, – Садовый
Белорусская компания "МАЗ" побеждает в тендере от Европейского инвестиционного банка на покупку 100 автобусов, ведь предложила самую низкую цену. Однако из-за политической ситуации в Беларуси Львов хочет отказаться от этого тендера и объявить новый.
Источник:фейсбук Андрея Садового
По словам мэра Львова Андрея Садового, "МАЗ" победил в тендере, потому что Беларусь поддерживает своего производителя. Поэтому компания смогла предложить самую низкую цену и обойти украинских конкурентов.
Интересно Е-билет уже во Львове: в трамваях установили первые валидаторы
Львов хочет провести повторный тендер
Садовый рассказал, что город не будет покупать белорусские автобусы. Зато Львов просит ЕИБ провести повторный тендер.
Почему? Революция и развитие демократического общества – это дело белорусского народа. Но финансировать "режим" мы не имеем права,
– заявил мэр.
Городской глава отметил, что город должен поддерживать украинских производителей.
"В конце концов, у нас есть украинские производители, которые нуждаются в поддержке. Если мы не будем инвестировать в развитие своего машиностроения, то как эта отрасль сможет развиваться? Последний вопрос риторический", – отметил Садовый.
Смотрите видео, почему Львов не будет покупать белорусские автобусы:
Садовый обратился к Кабмину и мэрам других городов
Мэр Львова обратился к Кабмину с просьбой ввести "защитные тарифы" для закупки транспорта за рубежом.
"Обращаюсь к Кабмину с просьбой ввести "защитные тарифы" или пошлину на закупку общественного транспорта за рубежом. Ведь его можно приобрести в Украине. Прошу мэров украинских городов, которые сейчас тоже стоят перед таким выбором, выбирать своего производителя", – подытожил мэр.
Поделиться новостью