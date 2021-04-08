Львов ожидает получить партию вакцины Pfizer уже в мае, – Садовый
Городской глава Андрей Садовый рассказал, что в мае Львов, как и вся Украина, ожидает получить первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. В городе уже есть несколько бригад, которые прошли обучение по работе с этой вакциной.
Источник:Львовский горсовет
В городе продолжают готовить бригады, которые будут работать с вакциной Pfizer. Также во Львове планируют увеличить количество бригад, которые будут делать прививки вакциной AstraZeneca.
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Вакцины Pfizer ожидают получить в мае
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина подписала договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer, по которому получит 10 миллионов доз вакцины от коронавируса. По словам Садового, Львов уже готов получить первую партию этой вакцины, ведь в городе есть вся необходимая инфраструктура.
Это, конечно, компетенция государственных подразделений соответствующего государственного состава, который есть на территории Львовской области. Как вы, наверное, слышали со слов министра, ориентировочно в мае возможно первые вакцины Pfizer поступят во Львов, в Украину,
– отметил Садовый.
Мэр добавил, что в городе уже подготовили достаточное количество бригад, которые будут делать прививки вакциной Pfizer. Во Львове также есть много бригад, которые работают с вакциной AstraZeneca. Однако их количество планируют увеличить.
"Имеем оптимизм, что в ближайшее время мы увидим в Украине хотя бы реальных более 10 миллионов вакцин. Думаю, большая часть из них будет для жителей Львова и области", – подытожил Садовый.
Сколько людей во Львове уже получили прививки
Первую прививку от коронавируса во Львове вакциной AstraZeneca уже получили более 10,4 тысячи человек:
- 2007 медработников городских больниц, 3283 – областных и 3142 – частных;
- 140 общественных деятелей;
- 1315 человек почтенного возраста (старше 65 лет);
- 293 военнослужащих;
- 44 представителя сферы образования;
- 223 социальных работника;
- 1 маломобильный человек и 1 человек, ухаживающий за ним.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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