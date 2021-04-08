Городской глава Андрей Садовый рассказал, что в мае Львов, как и вся Украина, ожидает получить первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. В городе уже есть несколько бригад, которые прошли обучение по работе с этой вакциной.

В городе продолжают готовить бригады, которые будут работать с вакциной Pfizer. Также во Львове планируют увеличить количество бригад, которые будут делать прививки вакциной AstraZeneca.

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Вакцины Pfizer ожидают получить в мае

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина подписала договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer, по которому получит 10 миллионов доз вакцины от коронавируса. По словам Садового, Львов уже готов получить первую партию этой вакцины, ведь в городе есть вся необходимая инфраструктура.

Это, конечно, компетенция государственных подразделений соответствующего государственного состава, который есть на территории Львовской области. Как вы, наверное, слышали со слов министра, ориентировочно в мае возможно первые вакцины Pfizer поступят во Львов, в Украину,

– отметил Садовый.

Мэр добавил, что в городе уже подготовили достаточное количество бригад, которые будут делать прививки вакциной Pfizer. Во Львове также есть много бригад, которые работают с вакциной AstraZeneca. Однако их количество планируют увеличить.

"Имеем оптимизм, что в ближайшее время мы увидим в Украине хотя бы реальных более 10 миллионов вакцин. Думаю, большая часть из них будет для жителей Львова и области", – подытожил Садовый.

Интересно! Вакцина Pfizer требует хранения при температуре от -80 до -60 градусов. Транспортировка этой вакцины осуществляется в специальных морозильных боксах.

Сколько людей во Львове уже получили прививки

Первую прививку от коронавируса во Львове вакциной AstraZeneca уже получили более 10,4 тысячи человек:

2007 медработников городских больниц, 3283 – областных и 3142 – частных;

140 общественных деятелей;

1315 человек почтенного возраста (старше 65 лет);

293 военнослужащих;

44 представителя сферы образования;

223 социальных работника;

1 маломобильный человек и 1 человек, ухаживающий за ним.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала