В этом году традиционная передача Вифлеемского огня мира не происходила в Австрии. Поэтому львовские пластуны переняли огонь от скаутов-харцегов на украинско-польском таможенном переходе Рава-Русская – Гребенное.

Уже много лет подряд львовские пластуны принимают участие в передаче Вифлеемского огня мира. Однако в этом году церемония проходила не так, как обычно, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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К церемонии передачи Вифлеемского огня мира присоединился мэр Львова

На церемонии передачи Вифлеемского огня мира к работникам Львовской мэрии присоединился мэр города Андрей Садовый. Однако он присутствовал только онлайн, из-за своего заболевания. Городской голова поблагодарил пластунов за сохранение этой волшебной традиции и предложил им проводить свои мероприятия в обновленном здании мэрии.

Я бы очень хотел, чтобы все пластуны Украины и мира увидели этот прекрасный зал Львовского городского совета, и это наше предложение для пластунов – если вам надо проводить какие-то ваши собрания, то можете использовать этот большой сессионный зал. Желаю всем добра и много здоровья,

– отметил Садовый.

Смотрите фото передачи Вифлеемского огня мира во Львовской мэрии / Фото Романа Балука

Что такое Вифлеемский огонь мира Вифлеемский огонь мира – это международная ежегодная скаутская акция к празднованиям Рождества Христова, которая заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа. В Украине с 1999 года огонь, символизирующий мир, любовь и добро, распространяют пластуны. Ежегодно они передают Вифлеемским огонь мира общинам городов, больницам, школам, детским домам и госучреждениям по всей Украине.

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Как в этом году передавали Вифлеемский огонь мира

Львовские пластуны уже много лет подряд участвуют в передаче Вифлеемского огня мира. Несмотря на пандемию коронавируса, этот год не стал исключением. Однако противоэпидемические ограничения внесли свои коррективы – в этом году пластуны не поехали на официальную церемонию передачи огня мира в Австрию, как обычно.

Между тем представители львовской ячейки Национальной скаутской организации "Пласт" 14 декабря переняли Вифлеемский огонь мира от польских скаутов на украинско-польском таможенном переходе Рава-Русская – Гребенное, соблюдая все карантинные ограничения.

Следовательно, 15 декабря в большом зале мэрии пластуны передали Вифлеемский огонь мира заместителям городского головы Львова. И с сегодняшнего дня огонь продолжит свой путь – пластуны передадут его во все школы, больницы, церкви, воинские части, госучреждения и детские приюты.

С сегодняшнего дня и до Рождества мы будем нести этот огонь в каждую школу, церковь, больницу, воинскую часть. Мы хотим напомнить о том, насколько важно делать добро, насколько это просто и приятно, а свеча с Вифлеемским огнем это очень хорошо символизирует,

– рассказала руководительница отделения Пласта во Львове Анастасия Слюсаренко

Обратите внимание! Уже 6 лет подряд пластуны передают Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки украинским защитникам в зону боевых действий на Востоке Украины, чтобы наши защитники могли почувствовать семейное тепло, находясь вдали от своих домов и родных.