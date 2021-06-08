Во Львов привезут мощи Папы Иоанна Павла II: как будут праздновать 20-летие визита понтифика

Во Львове в конце июня по случаю 20-летия визита Папы Иоанна Павла II проведут ряд мероприятий. В частности, в церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ 21 июня выставят мощи понтифика.

Ключевые события будут происходить на территории Архикафедрального Собора Святого Юра УГКЦ, храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, Митрополичьей Базилики Успения Пресвятой Девы Марии РКЦ и на других локациях города. Всех верующих приглашают посетить празднование.

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Львов будет праздновать 20-летие визита Папы Иоанна Павла II

Во Львове 19 – 27 июня будут отмечать 20-летие визита Папы Иоанна Павла II. В городских церквях пройдут различные тематические мероприятия. В частности, в Соборе святого Юра верующим выделят полный отпуст по благословению Папы Франциска. А 23 июня львовяне смогут приобщиться к особому молению на четках, которые когда-то принадлежали Папе Иоанну Павлу II.

Кроме этого, с 21 по 27 июня будет проходить зачитывание энциклик понтифика. Львовян призывают популяризировать памятную дату в соцсетях, поэтому для этого разработали специальный хэштег #ПапаЛьвів20. А 21 июня в храме Рождества Пресвятой Богородицы выставят для почитания икону и мощи святого Папы Иоанна Павла II.

Мероприятия, которые пройдут, говорят сами за себя – мы хотим показать миру, что у нас был вселенский архиерей Папа Иоанн Павел II. И поскольку это все будет происходить в контексте праздника Пятидесятницы, мы будем ощущать всю присутствующую церковь,

– отметил капеллан ЛГС отец Павел Дроздяк.

Программа мероприятий

19 июня в 11:00 – велопробег по маршруту визита святого Иоанна Павла II во Львов. Маршрут: Ипподром – Собор Святого Юра – УКУ – Семинария Святого Духа – Храм Рождества Пресвятой Богородицы – место гибели отца Андрея Ищака;

в 11:00 – велопробег по маршруту визита святого Иоанна Павла II во Львов. Маршрут: Ипподром – Собор Святого Юра – УКУ – Семинария Святого Духа – Храм Рождества Пресвятой Богородицы – место гибели отца Андрея Ищака; 20 июня в 19:00 – духовно-художественный вечер в Архикафедральном соборе Святого Юра с участием капеллы "Трембита";

в 19:00 – духовно-художественный вечер в Архикафедральном соборе Святого Юра с участием капеллы "Трембита"; 21 июня в 8:00 – выставление для почитания Иконы и мощей святого Иоанна Павла II в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 8:00 – выставление для почитания Иконы и мощей святого Иоанна Павла II в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 21 июня в 11:00 – открытие фотовыставки "Папа и Сихов" в честь Иоанна Павла II на площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 11:00 – открытие фотовыставки "Папа и Сихов" в честь Иоанна Павла II на площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 21 – 27 июня на Святой Литургии в 18:00 в Архикафедральном соборе Святого Юра будет происходить зачитывание энциклик святого Иоанна Павла II;

на Святой Литургии в 18:00 в Архикафедральном соборе Святого Юра будет происходить зачитывание энциклик святого Иоанна Павла II; 22 июня в 14:00 – лекторий на тему "Святой Иоанн Павел II и его служение" в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 14:00 – лекторий на тему "Святой Иоанн Павел II и его служение" в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 22 июня в 18:00 – реколекции в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, наука №1;

в 18:00 – реколекции в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, наука №1; 22 июня – показ фильма "Кароль. Человек, ставший Папой Римским" на фасаде храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

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23 июня – моление на четках святого Иоанна Павла II в Архикафедральном соборе Святого Юра, которое возглавит отец Павел Дроздяк;

– моление на четках святого Иоанна Павла II в Архикафедральном соборе Святого Юра, которое возглавит отец Павел Дроздяк; 23 июня в 14:00 – лекторий на тему "Значение визита Папы Римского в Украину" в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 14:00 – лекторий на тему "Значение визита Папы Римского в Украину" в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 23 июня 18:00 – реколекции в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, наука №2;

18:00 – реколекции в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, наука №2; 23 июня – показ фильма "Папа, который остался человеком" на фасаде храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

– показ фильма "Папа, который остался человеком" на фасаде храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 24 июня 9:30 – проведение торжественной академии к 20-летию визита святого Папы Иоанна Павла II в Украину в большом сессионном зале Львовского городского совета;

9:30 – проведение торжественной академии к 20-летию визита святого Папы Иоанна Павла II в Украину в большом сессионном зале Львовского городского совета; 24 июня в 15:30 – торжественное наименование проспекта Святого Иоанна Павла II;

в 15:30 – торжественное наименование проспекта Святого Иоанна Павла II; 24 июня в 14:00 – лекторий на тему "Блажен Григорий Лакота и другие Новомученики УГКЦ" в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 14:00 – лекторий на тему "Блажен Григорий Лакота и другие Новомученики УГКЦ" в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 24 июня в 18:00 – реколекции в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, наука №3;

в 18:00 – реколекции в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, наука №3; 24 июня в 19:00 – молебен перед мощами Блаженного Григория Лакота в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 19:00 – молебен перед мощами Блаженного Григория Лакота в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 24 июня в 19:30 – флешмоб "Папа – Львов – Сихов – Молодежь" на площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 19:30 – флешмоб "Папа – Львов – Сихов – Молодежь" на площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 24 – 28 июня – деятельность "мобильного музея" с личными вещами святого Иоанна Павла II (Маршрут по местам, где был святой Иоанн Павел II);

– деятельность "мобильного музея" с личными вещами святого Иоанна Павла II (Маршрут по местам, где был святой Иоанн Павел II); 24 июня в 21:00 – спектакль Львовского академического духовного театра "Воскресение" на площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 21:00 – спектакль Львовского академического духовного театра "Воскресение" на площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 25 июня в 14:00 – лекторий на тему: "Свидетельство организаторов событий визита Папы Римского" в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 14:00 – лекторий на тему: "Свидетельство организаторов событий визита Папы Римского" в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 25 июня в 18:00 – молодежные бдения в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 18:00 – молодежные бдения в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 25 июня в 19:00 – Крестный ход в парке святого Иоанна Павла II;

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25 июня – высадка редких деревьев на местах, где был святой Папа Римский Иоанн Павел II;

– высадка редких деревьев на местах, где был святой Папа Римский Иоанн Павел II; 25 июня в 19:30 – праздничный концерт в Митрополичьей базилике Успения Пресвятой Девы Марии РКЦ;

в 19:30 – праздничный концерт в Митрополичьей базилике Успения Пресвятой Девы Марии РКЦ; 26 июня в 10:00 – театральное представление "Папа во Львове" (Театр "Эммануил") на площади у храма святого Иоанна Павла II РКЦ;

в 10:00 – театральное представление "Папа во Львове" (Театр "Эммануил") на площади у храма святого Иоанна Павла II РКЦ; 26 июня в 11:00 – праздничная Месса в храме святого Иоанна Павла II РКЦ и освящение памятника святому Иоанну Павлу II;

в 11:00 – праздничная Месса в храме святого Иоанна Павла II РКЦ и освящение памятника святому Иоанну Павлу II; 26 июня в 19:00 – архиерейская Вечерняя в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, возглавит Митрополит Львовский Игорь;

в 19:00 – архиерейская Вечерняя в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, возглавит Митрополит Львовский Игорь; 26 июня в 20:00 – встреча молодежи с Митрополитом Львовским Игорем и четки вокруг храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ с записями молитвы святого Иоанна Павла II;

в 20:00 – встреча молодежи с Митрополитом Львовским Игорем и четки вокруг храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ с записями молитвы святого Иоанна Павла II; 27 июня в 9:00 – молодежная программа на площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 9:00 – молодежная программа на площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 27 июня в 11:00 – праздничная Архиерейская Литургия на площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, богослужение возглавит Блаженнейший Святослав;

в 11:00 – праздничная Архиерейская Литургия на площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, богослужение возглавит Блаженнейший Святослав; 27 июня в 19:00 – духовно-художественный вечер в Архикафедральном Соборе святого Юра с участием капеллы "Трембита";

в 19:00 – духовно-художественный вечер в Архикафедральном Соборе святого Юра с участием капеллы "Трембита"; 27 июня 20:00 – праздничный вечер духовной музыки (псалмы в папской рощи) в исполнении симфонического оркестра "Виртуозы Львова" в парке святого Иоанна Павла II.

Святой Папа Иоанн Павел II приезжал в Украину в 2001 году. Он гостил во Львове и Киеве в течение 23 – 27 июня. Во время пребывания Папы Римского во Львове в различных мероприятиях приняли участие более 2 миллионов верующих. Понтифик отслужил здесь 4 службы. Во время визита он произнес 11 проповедей и речей на украинском языке.