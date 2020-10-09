Львов представил свои наработки в сфере умных технологий 8 октября на Kyiv Smart City Forum. Город получил победу в 3 номинациях: "Лучший мобильный город", "Лучший экологичный город" и "Лучший архитектурный город".

В конкурсе принимали участие более 100 городов Украины. В каждой номинации на Kyiv Smart City Forum выбирали победителей в 2 категориях: города до и свыше 100 тысяч жителей. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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В частности, на Kyiv Smart City Forum победителей определяли по критериям:

"Лучший мобильный город" – перевозки, общественный транспорт, краткосрочная аренда автомобиля, развитие электро- и велоинфраструктуры города

"Лучший экологичный город" – внедрение прогрессивных экотехнологий, разумное обращение с отходами;

"Лучший архитерктурный город" – успешное внедрение умных систем в архитектуре и градостроительстве.

Комментарий Садового относительно победы Львова на Kyiv Smart City Forum

Среди 100 городов Украины наш город признали наиболее мобильным (есть много нового комфортного общественного транспорта, развиваем велоинфраструктуру), лучшим экологичным городом (о компосте органических отходов и строительстве завода уже знают все), лучшим архитектурным городом (мы бережем нашу архитектурное наследие и развиваем новые проекты),

– написал в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый.

Мэр города также поблагодарил львовское управление IТ, потому что без их работы "этих побед не было бы".

Интересно! Kyiv Smart City Forum 2019 – это одно из главных событий Восточной Европы. Оно посвящено популяризации smart city-технологий и внедрению инновационных решений в городах.