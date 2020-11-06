Во Львове нет одного крупного предприятия, которое дает всем работу. Зато в городе функционирует множество малых и средних бизнесов. Именно поэтому крайне важно оказать им поддержку во время пандемии коронавируса.

Заседание исполкома Львовского горсовета состоялось 6 ноября. Там мэр города Андрей Садовой отметил важность расширения программ по поддержке малого и среднего бизнесов города во время пандемии. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте также Львовская власть направила 126 миллионов гривен на ремонт в детсадах: детали

Почему Садовой хочет поддержать малый и средний бизнесы

По словам Садового те сообщения, которые звучат со стороны государства, вызывают панику у мелких и средних предпринимателей. Поэтому городской голова предложил создать план мероприятий для поддержки малого и среднего бизнесов.

Я бы очень просил совместно продумать ряд мер по переосмыслению этой программы поддержки бизнеса, которая действует в городе. Возможно, определенные вещи надо добавить и доработать, чтобы мы защитили наш малый и средний бизнес. Львов имеет свою силу в том, что у нас нет одного большого предприятия, которое может закрыться и оставить всех без работы — у нас есть сотни и сотни малых предприятий,

– заявил Садовой.

Городской голова добавил, что пакет поддержки и помощи бизнесов во времена пандемии крайне необходимо рассмотреть. Садовой поручил соответствующим структурным подразделениям ЛГС подать предложения относительно мер поддержки предпринимателей Львова. Это необходимо для того, чтобы оперативно обновить программу помощи бизнесу в городе.

Обратите внимание! Львов сейчас находится в оранжевой карантинной зоне. Однако в 4 районах Львовской области 6 ноября госкомиссия ТЭБ и ЧС установила красную зону.