Погода в регионе формируется под влиянием атмосферных фронтов от циклона над Румынией. Сообщают о 1 уровне опасности, желтом.
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Прогноз погоды на Львовщине: детали
- Днем будет облачно с прояснениями, вероятны кратковременные ливни.
- Но кое-где ожидаются значительные осадки, грозы, местами град.
- Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
- Шквалы будут достигать до 24 метров в секунду.
- Температура днем поднимется до 13 – 18 градусов тепла.
- Атмосферное давление днем немного повысится, а вечером – спадет.
- Относительная влажность существенно не изменится.