Погода в регионе формируется под влиянием атмосферных фронтов от циклона над Румынией. Сообщают о 1 уровне опасности, желтом.

К теме Прогноз погоды на 18 мая: вся Украина – в плену дождей и гроз

Прогноз погоды на Львовщине: детали

  • Днем будет облачно с прояснениями, вероятны кратковременные ливни.
  • Но кое-где ожидаются значительные осадки, грозы, местами град.
  • Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
  • Шквалы будут достигать до 24 метров в секунду.
  • Температура днем поднимется до 13 – 18 градусов тепла.
  • Атмосферное давление днем немного повысится, а вечером – спадет.
  • Относительная влажность существенно не изменится.