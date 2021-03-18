Во Львове планируют ввести систему электронного билета до января 2022 года. Для реализации закупили оборудование от чешской компании "Микроэлектроника". Сегодня, 18 марта, местные власти получили первую партию – 30 валидаторов.

В городском совете надеются, что к концу 2021 года установят автоматизированную систему оплаты проезда во всех транспортных средствах города.

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Когда заработают валидаторы

Первые 30 систем электронного билета планируют установить в общественном транспорте на следующей неделе. Для этого во Львов приедут представители компании "Микроэлектроника". Они должны установить и протестировать валидаторы.

Устанавливаем их на различных типах транспорта, курсирующих на территории всей объединенной общины. На этом этапе львовяне не смогут ими пользоваться, модели будут работать только в тестовом режиме. Это проверка, которая необходима перед заказом механизма для всей транспортной сети,

– пояснил мэр Львова Андрей Садовый.

Он добавил, что после завершения тестирования город получит промышленную партию, поставка и монтаж которой начнется в мае – июне 2021 года.

Для ее установки планируется привлечь все ресурсы, которые есть. Цель такого ускорения – протестировать новую систему и перейти на е-билет в январе 2022 года.

Что такое валидаторы Это устройства для считывания электронного билета, которые позволяют бесконтактно оплачивать проезд. Их должны установить на всех входах и выходах транспортных средств. Система должна упростить момент оплаты поездки в автобусе, трамвае или троллейбусе. Е-билет позволит бесплатно пересесть в другое транспортное средство в пределах 40 минут. Также через валидаторы можно будет оплатить проезд с помощью банковских карт, QR-кодов билетов, мобильного приложения или одноразовых бумажных билетов.

Планы на 2021 год относительно е-билета во Львове

После запуска Центра обслуживания пассажиров, в городском совете уже в марте 2021 года планируют ввести первые льготные транспортные карты – Леокарт.

В течение следующих нескольких месяцев будут тестировать и настраивать программное обеспечение новых валидаторов. До конца года планируют установить автоматизированную систему оплаты проезда до конца текущего года.

В январе 2022 года должны ввести систему в эксплуатацию.

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