Львов приближается к эре е-билета: получили первую партию тестовых валидаторов
Во Львове планируют ввести систему электронного билета до января 2022 года. Для реализации закупили оборудование от чешской компании "Микроэлектроника". Сегодня, 18 марта, местные власти получили первую партию – 30 валидаторов.
Источник:Львовский городской совет
В городском совете надеются, что к концу 2021 года установят автоматизированную систему оплаты проезда во всех транспортных средствах города.
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Когда заработают валидаторы
Первые 30 систем электронного билета планируют установить в общественном транспорте на следующей неделе. Для этого во Львов приедут представители компании "Микроэлектроника". Они должны установить и протестировать валидаторы.
Устанавливаем их на различных типах транспорта, курсирующих на территории всей объединенной общины. На этом этапе львовяне не смогут ими пользоваться, модели будут работать только в тестовом режиме. Это проверка, которая необходима перед заказом механизма для всей транспортной сети,
– пояснил мэр Львова Андрей Садовый.
Он добавил, что после завершения тестирования город получит промышленную партию, поставка и монтаж которой начнется в мае – июне 2021 года.
Для ее установки планируется привлечь все ресурсы, которые есть. Цель такого ускорения – протестировать новую систему и перейти на е-билет в январе 2022 года.
Что такое валидаторыЭто устройства для считывания электронного билета, которые позволяют бесконтактно оплачивать проезд. Их должны установить на всех входах и выходах транспортных средств. Система должна упростить момент оплаты поездки в автобусе, трамвае или троллейбусе. Е-билет позволит бесплатно пересесть в другое транспортное средство в пределах 40 минут. Также через валидаторы можно будет оплатить проезд с помощью банковских карт, QR-кодов билетов, мобильного приложения или одноразовых бумажных билетов.
Планы на 2021 год относительно е-билета во Львове
- После запуска Центра обслуживания пассажиров, в городском совете уже в марте 2021 года планируют ввести первые льготные транспортные карты – Леокарт.
- В течение следующих нескольких месяцев будут тестировать и настраивать программное обеспечение новых валидаторов. До конца года планируют установить автоматизированную систему оплаты проезда до конца текущего года.
- В январе 2022 года должны ввести систему в эксплуатацию.
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