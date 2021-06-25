Улицы затоплены, автомобили "тонут" в воде, а пешеходам едва удается перейти дорогу. Непогода уже успела нанести большой ущерб.

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Транспорт парализован

В связи с погодными условиями коммунальным службам пришлось выключить ток всего электротранспорта в городе. Движение транспорта парализовано.

Как сообщает varta1 "улица Лычаковская от центра и до Пасечной стоит мертво". Улица Сахарова затоплена. Трамвайная сеть там оборвана.

Поваленные деревья и побитые авто

Мощный ветер повырывал деревья в городе. Одно из них – на улице Крушельницкой – упало на автомобиль, припаркованный на улице.

Еще одно дерево упало на улице Чукарина возле здания "Новой почты". Из-за этого проезд там заблокирован. Пострадали и новопосаженные деревья в центре города.

С корнями повырывало деревья и на улице Ефремова. Ствол упал на автомобиль Volkswagen. Очевидцы публикуют фотографии последствий непогоды. Оборваны провода электросети.

Местная жительница сняла на видео, как ветер качает огромный тополь в одном из дворов города. Сначала ветер сломал несколько веток, потом дерево не устояло.

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