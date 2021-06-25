Львов поплыл после непогоды: ливень повалил деревья, авто в воде – фото, видео
Источник:24 канал
Во Львове небо внезапно затянуло темными тучами и город накрыл ливень с градом. Местные жители страдают от последствий непогоды.
Улицы затоплены, автомобили "тонут" в воде, а пешеходам едва удается перейти дорогу. Непогода уже успела нанести большой ущерб.
Обратите внимание Апокалипсис за окном: во Львове бушует непогода – фото
Транспорт парализован
В связи с погодными условиями коммунальным службам пришлось выключить ток всего электротранспорта в городе. Движение транспорта парализовано.
Как сообщает varta1 "улица Лычаковская от центра и до Пасечной стоит мертво". Улица Сахарова затоплена. Трамвайная сеть там оборвана.
Затопило и заведение быстрого питания McDonald's, расположенное на улице Свободы. На кадрах, обнародованных в сети, видно, как работники пытаются вычерпывать воду подносами.
Поваленные деревья и побитые авто
Мощный ветер повырывал деревья в городе. Одно из них – на улице Крушельницкой – упало на автомобиль, припаркованный на улице.
Еще одно дерево упало на улице Чукарина возле здания "Новой почты". Из-за этого проезд там заблокирован. Пострадали и новопосаженные деревья в центре города.
Еще один такой инцидент произошел на улице Витовского – возле Парка культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого. Дерево там разломилось пополам и упало на припаркованные авто.
Ситуация на Витовского / Фото 24 канала
С корнями повырывало деревья и на улице Ефремова. Ствол упал на автомобиль Volkswagen. Очевидцы публикуют фотографии последствий непогоды. Оборваны провода электросети.
Местная жительница сняла на видео, как ветер качает огромный тополь в одном из дворов города. Сначала ветер сломал несколько веток, потом дерево не устояло.
Помимо того, что ветер вырывает деревья по всему городу с корнями, он бросает на автомобили большие камни. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.