Покой после бури: над Львовом невероятно красивое небо – захватывающие фото

Во Львове 30 июня снова бушевала непогода. После мощной грозы местных жителей очаровало небо персикового и нежно-фиолетового цвета.

Наслаждаться невероятными пейзажами можно было в разных районах города и в ближних селах. Фото впечатляют – и они безо всяких фильтров.

К теме Деревья упали на школы, повреждены исторические здания, – Садовый о последствиях непогоды во Львове

Сначала из-за охлаждения воздуха в результате ливня в небе образовались перистые облака на оранжевом и персиковом фоне. Ближе к закату небо приобрело розоватые и нежно-фиолетовые оттенки.

Львовское небо после грозы / Фото 24 канала (Богдана Гилей, Соломия Верещак, Вероника Климская, Жанна Клименко, Ирина Юрковская)

Живописное небо в центре Львова: Видео 24 канала (Жанна Клименко)

Непогода во Львове: что стоит знать

30 июня по городу второй раз за неделю пронеслась сильная гроза. Шквальный ветер "разгулялся" до 19 – 24 метров в секунду и буквально сносил все на своем пути.

Местами выпал град. Из-за обильных осадков и ветра в городе с корнями повырывало деревья. Многие квартиры остались без света, движение транспорта было парализовано.

По словам городского головы Андрея Садового, пострадали исторические здания. Кроме этого, на несколько школ и учреждений культуры упали деревья.