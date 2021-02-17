Не можем быть равнодушными: Львов предоставит 100 коек для больных COVID-19 из Ивано-Франковска
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что медучреждения города готовы принять 100 больных коронавирусом из Ивано-Франковска. Сейчас во львовских больницах есть 1300 коек, из которых заняты только 217.
Источник:фейсбук Андрея Садового
По словам Садового, Львов не может быть равнодушным к критической ситуации с койками для больных коронавирусом, которая возникла в Ивано-Франковске. Поэтому 17 февраля состоялось совещание с главными врачами медучреждений Львова, на котором обсудили, как можно помочь франковчанам.
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Львов предоставит 100 коек для франковчан
Садовый уже сообщил мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву и главному санврачу Виктору Ляшко о том, что Львов готов предоставить 100 коек для больных коронавирусом франковчан.
Мы готовы принять к себе 100 пациентов из соседней области. Только что сообщил об этом городскому главе Руслану Марцинкиву и главному санитарному врачу Виктору Ляшко, которые в это время проводят заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям,
– отметил городской глава.
Садовый добавил, что в целом во Львове есть 1300 коек, из которых 217 – заняты больными коронавирусом. Мэр рассказал, что пока невозможно спрогнозировать, сколько больных COVID-19 будет во Львове. Поэтому, посоветовавшись с львовскими врачами, решил предоставить больным из Ивано-Франковска 100 коек.
"Это тот дополнительный резерв, который можем предоставить без риска для львовских больных. Есть еще вопросы транспортировки пациентов из Ивано-Франковска. Но думаю, сообща найдем решение для этой ситуации. В такие моменты города Украины, как никогда, должны быть едиными и подставлять плечо друг другу", – подытожил мэр.
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Коротко о ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковске
- В Ивано-Франковской области сейчас один из высочайших уровней заболеваемости коронавирусом. Также в медучреждениях очень высокий уровень занятости коек – в среднем 73%.
- В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице, которая принимает больных коронавирусом, заняты все койкоместа. Пациенты вынуждены лежать в коридорах, столовых и кабинетах врачей. Медперсонал разворачивает дополнительные койкоместа в городском перинатальном центре.
- В городской клинической больнице №1, которая также принимает больных коронавирусом, заняты уже 80% коек.
- В городской клинической детской больнице лечатся 83 пациента, из которых трое находятся в реанимации.
- Во многих населенных пунктах области заполненность койкомест составляет более 90%.
- Главный санврач Виктор Ляшко отправился на Ивано-Франковщину из-за чрезвычайно высокого уровня распространения коронавируса в регионе.
- Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в городе вынуждены привлекать дополнительный медицинский персонал. Также готовы открыть еще 2 больницы.
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