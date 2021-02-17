Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что медучреждения города готовы принять 100 больных коронавирусом из Ивано-Франковска. Сейчас во львовских больницах есть 1300 коек, из которых заняты только 217.

По словам Садового, Львов не может быть равнодушным к критической ситуации с койками для больных коронавирусом, которая возникла в Ивано-Франковске. Поэтому 17 февраля состоялось совещание с главными врачами медучреждений Львова, на котором обсудили, как можно помочь франковчанам.

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Львов предоставит 100 коек для франковчан

Садовый уже сообщил мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву и главному санврачу Виктору Ляшко о том, что Львов готов предоставить 100 коек для больных коронавирусом франковчан.

Мы готовы принять к себе 100 пациентов из соседней области. Только что сообщил об этом городскому главе Руслану Марцинкиву и главному санитарному врачу Виктору Ляшко, которые в это время проводят заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям,

– отметил городской глава.

Садовый добавил, что в целом во Львове есть 1300 коек, из которых 217 – заняты больными коронавирусом. Мэр рассказал, что пока невозможно спрогнозировать, сколько больных COVID-19 будет во Львове. Поэтому, посоветовавшись с львовскими врачами, решил предоставить больным из Ивано-Франковска 100 коек.

"Это тот дополнительный резерв, который можем предоставить без риска для львовских больных. Есть еще вопросы транспортировки пациентов из Ивано-Франковска. Но думаю, сообща найдем решение для этой ситуации. В такие моменты города Украины, как никогда, должны быть едиными и подставлять плечо друг другу", – подытожил мэр.

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