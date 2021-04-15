Премьер-министр Денис Шмыгаль 16 апреля приедет во Львов. Он будет обсуждать с городскими властями возможность ослабления карантина и компенсации для предпринимателей от правительства.

Во Львове несколько улучшилась ситуация с COVID-19. Городской штаб по противодействию коронавирусу будет обсуждать вероятное ослабление карантина 15 апреля.

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Во Львов приедет Денис Шмыгаль

Директор департамента "Администрация городского главы" Евгений Бойко рассказал, что Шмигаль приедет во Львов с рабочим визитом 16 апреля.

Завтра во Львове будет премьер-министр, будем обсуждать вопрос зоны города Львова. Надеемся, что показатели будут уменьшаться, львовяне будут выздоравливать и мы будем показывать пример всей Украине,

– отметил чиновник.

По информации "Твоє місто", премьер планирует посетить Яворовский военный полигон в Старичах и осмотреть одну из больниц в области.

Во Львове 16 апреля городская комиссия по вопросам ТВ и ЧС после консультации с медиками решит, ослаблять ли карантин во Львове. В частности, послабление может касаться работы рынков, летних площадок и начальных школ. Также городская власть планирует обсудить со Шмигалем эпидситуацию в городе, локдаун и компенсации для предпринимателей от правительства.

Обратите внимание! Из-за тревожной ситуации с коронавирусом с 19 марта во Львове ввели жесткий карантин. Локдаун в городе продлится до 19 апреля. Во Львове закрыты рестораны, кафе, ТРЦ, учреждения культуры. Школьники учатся дистанционно, а общественный транспорт курсирует в режиме спецперевозок.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала