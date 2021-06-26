Ранее жители мусульманских стран чаще всего выбирали отдых в Турции. Однако появление авиарейсов в Эр-Рияд и упрощение визового режима для граждан Саудовской Аравии способствовали тому, чтобы во Львове существенно увеличилось количество путешественников из этой страны.

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Маршрут Киев – Львов – Буковель является наиболее популярным среди арабских туристов.

Преимущества отдыха в Украине

Гостей с Востока привлекают горы и старинная архитектура.

Прежде всего мне понравилось в центре. Здесь очень красиво. Я побывал в музее, увидел старинные здания. Все очень хорошее, и мне понравилось,

– рассказал турист из Саудовской Аравии Маас.

Еще одно преимущество для отдыха именно в Украине – относительно невысокие цены.

"Сравнивая с моей страной, мы ежедневно тратим почти такую же сумму денег. Если я сравню Украину с другими арабскими странами, я думаю, что здесь цены очень-очень приемлемые", – отметил турист Осман.



Арабских туристов в Украине стало больше / Фото lviv1256

Открытие регулярных рейсов

Уже несколько недель между Украиной и Саудовской Аравией летают чартеры. С июля арабский лоукостер Flynas открывает регулярные рейсы.

Мы имеем много запросов на туристическом рынке относительно Украины. Наши авиалинии начинают прямые рейсы в Киев, Одессу и Львов,

– сообщил представитель арабской компании Башир Арноус.

"Это красивая страна, красивая природа и доступна каждому, а еще – нет особых визовых требований", – заметил Арноус.

Отели Львова переформатируются для арабов

Львовские отели немного переформатируются под потребности гостей из исламских стран. Отельеры рассказали, что к ним приезжают как организованные группы, так и самостоятельные путешественники – молодые супружеские пары и семьи с детьми.

"Сейчас мы уже очень активно работаем над меню с арабским переводом в ресторане. Большинство из них не общается хорошо на английском", – пояснил генеральный менеджер одного из отелей Тарас Кузык.

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Турагентства борются за арабских туристов

Борьба за желаемого арабского туриста между турагентствами уже началась.

"Больше всего их интересуют парки, дворцы, крепости, замки. Это их больше всего привлекает здесь. Им очень нравятся Карпаты и все, где можно отдохнуть от жары", – рассказала директор туристической компании Наталья Гладилова.