Во Львов 23 октября прилетел Американский Boeing 787-9 Dreamliner. С сегодняшнего дня он будет доставлять посылки львовян напрямую в Нью-Йорк.

Самолет Нью-Йорк – Львов приземлился в международном аэропорту Львов впервые. Следующий шаг городских властей – пассажирское авиасообщение со США. Об этом в Фейсбуке сообщил мэр города Андрей Садовой.

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С какой периодичностью самолет будет доставлять грузы в США

По словам Садового, сотрудничество Львова и Нью-Йорка крайне важно в условиях кризиса. Так, аэропорт "Львов" получит дополнительный доход, который сейчас аэродрому "крайне необходим".

Самолет будет доставлять грузы раз в неделю. Однако, если спрос на его услуги повысится, аппарат будет летать во Львов 2 – 3 раза в неделю.

Как можно отправить свою посылку в Нью-Йорк

Посылки будет доставлять компания Meest Express. Она уже почти 30 лет перевозит грузы из США в Украину. Однако компания всегда пользовалась услугами международных авиалиний.

Начиная с октября, она будет арендовать самолеты Boeing 787-9 Dreamliner для авиаперевозок грузов в Нью-Йорк. Так, Meest станет первой частной логистической компанией в Украине с собственной авиадоставкой в США.