Во Львов привезли зараженную сальмонеллой польскую курятину

Из Польши во Львов привезли зараженную сальмонеллой курятину. Сейчас специалисты пытаются найти и изъять из оборота весь опасный товар.
Польский производитель переработал курятину на мясо механической обвалки. В ней обнаружили сальмонеллу рода Salmonella Enteritidis.
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Во Львов привезли польскую курятину, зараженную сальмонеллой
В курятине, которую экспортировали из Польши в Украину, обнаружили Salmonella Enterіtіdіs. Производитель Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna переработал ее на мясо механической обвалки. Курятину прислали во Львов в ООО "Фішзахід". Об этом говорится в сообщении, которое получили благодаря системе быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF).
Согласно украинскому законодательству, если пищевые продукты, которые ввезли в Украину, являются опасными, то их нужно немедленно изъять из оборота. Если они могли потенциально попасть к потребителям, то предприятию следует сообщить о причинах их изъятия.
В случае необходимости он отзывает пищевые продукты, если применение других мер является недостаточным для достижения приемлемого уровня защиты здоровья потребителей,
– рассказали в Госпотребслужбе.
О принятых мерах по судьбе зараженной курятины производитель в течение 2 дней должен сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы.
Что такое сальмонеллаСальмонелла (Salmonella) – это род грамотрицательных бактерий, которые вызывают у людей и животных брюшной тиф, паратифы и сальмонеллезы. Сальмонеллез поражает пищеварительную систему. Болезнь сопровождается развитием диареи, интоксикацией и обезвоживанием организма, а иногда – сепсисом и гнояками во внутренних органах.