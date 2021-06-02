Во Львов привезли зараженную сальмонеллой польскую курятину

Из Польши во Львов привезли зараженную сальмонеллой курятину. Сейчас специалисты пытаются найти и изъять из оборота весь опасный товар.

Польский производитель переработал курятину на мясо механической обвалки. В ней обнаружили сальмонеллу рода Salmonella Enteritidis.

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Во Львов привезли польскую курятину, зараженную сальмонеллой

В курятине, которую экспортировали из Польши в Украину, обнаружили Salmonella Enterіtіdіs. Производитель Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna переработал ее на мясо механической обвалки. Курятину прислали во Львов в ООО "Фішзахід". Об этом говорится в сообщении, которое получили благодаря системе быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF).

Согласно украинскому законодательству, если пищевые продукты, которые ввезли в Украину, являются опасными, то их нужно немедленно изъять из оборота. Если они могли потенциально попасть к потребителям, то предприятию следует сообщить о причинах их изъятия.

В случае необходимости он отзывает пищевые продукты, если применение других мер является недостаточным для достижения приемлемого уровня защиты здоровья потребителей,

– рассказали в Госпотребслужбе.

О принятых мерах по судьбе зараженной курятины производитель в течение 2 дней должен сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы.