Во Львове впервые выставили на аукцион органический компост, который изготавливают из пищевых и садовых отходов. 50 тонн удобрения можно приобрести через Prozorro. Аукцион состоится 20 апреля.

Все желающие в течение 15 дней могут подавать свои предложения. Купить компост сможет тот, чья цена будет самой высокой.

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Во Львове продают мусор на аукционе

Городской глава Андрей Садовый рассказал, что первым этапом строительства мусороперерабатывающего завода является запуск станции компостирования органических отходов.

И вот сегодня Львов уже начинает продавать мусор на аукционе. Точнее компост, который изготавливают из пищевых и садовых отходов,

– добавил мэр.

Купить компост можно по ссылке. Мэр отметил, что аукцион продлится 15 дней, а победитель сможет приобрести сразу 50 тонн компоста.

"Минимальная цена – 300 грн за тонну. За средства, которые мы получим с продажи, планируем купить кислород для одной из больниц города", – подытожил Садовый.

Компост – это качественное удобрение

Директор ЛКП "Зеленый город" Святослав Евтушенко рассказал, что идея продавать компост на аукционе родилась в городском совете.

"Мы изготавливаем компост, и это действительно очень качественное удобрение. Благодаря минералам и полезным компонентам, которые есть в компосте, мы можем определить, какой может быть цена на этот продукт. Но так или иначе стоимость диктует рынок. Аналогичной продукции, производимой из отходов, нет в Украине, ее больше никто не делает", – добавил чиновник.

Евтушенко отметил, что аукцион на Prozorro поможет определить справедливую цену на компост. "Зеленый город" планирует первую партию весом 50 тонн.

Такое мы будем делать постоянно. На все средства, которые мы выручим с этой продажи, мы приобретем кислород, который передадим в одну из больниц города Львова,

– рассказал Евтушенко.

Настоящую цену на компост покажет конкурс. Начальную цену, 300 гривен за тонну, установили, потому что ЛКП имеет коммерческие предложения от агропредприятий, которые готовы по такой цене покупать.

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Интересно! В январе 2020 года во Львове начала работать первая в Украине станция компостирования, а весной стартовал пилотный проект по раздельному сбору органики от жителей и бизнеса. Изготовленный компост пользуется спросом среди жителей и агропредприятий области.