Во Львов с рабочим визитом приехал председатель Военного комитета НАТО: фото
Львов 7 апреля посетил председатель Военного комитета НАТО маршал Стюарт Пич. У него было запланировано сразу несколько встреч – с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком и с мэром Львова Андреем Садовым.
Источник:24 канал
Первый визит состоялся в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, а затем маршал НАТО отправился на встречу с Андреем Садовым.
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Как отметили в пресс-службе академии, такие визиты происходили ежегодно до пандемии. В прошлом году встречу отменили, а в этом году – согласовали. Однако делегация приехала наименьшим составом.
О встрече в Военной академии
Стюарт Пич встретился с генерал-полковником Русланом Хомчаком. Об этом сообщили в ВСУ.
Они обсудили ситуацию в районе проведения ООС и общую обстановку безопасности вокруг Украины. Дополнительного говорилось о реформе ВСУ и трансформации военной системы для подходов НАТО.
Глава Военного комитета НАТО заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса,
– говорится в сообщении.
Что известно о визите в Ратушу
Позже почетный гость из Альянса посетил горсовет, где встретился с мэром Андреем Садовым и оставил запись в Книге почетных гостей города.
Мэр Львова в фейсбуке отметил, что такие визиты очень важны для нашего города и страны.
Нам необходима поддержка и коммуникация с мощными международными партнерами и друзьями. Особенно во время, когда враг провоцирует и пробует показать свою силу на восточных границах Украины,
- отметил мэр Садовый.
Стюарт Уильям Пич, в свою очередь, поблагодарил за приглашение и возможность посетить Львов.
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