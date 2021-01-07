Львов наконец накрыл снегопад. После недели почти весенней погоды 7 января на улицах города – действительно зимняя сказка.

Хоть снег падал и недолго, но это непременно добавило львовянам рождественского настроения. Фото и видео долгожданного явления собрал для вас 24 канал.

К теме Погода на Рождество ухудшится: синоптики рассказали, где ждать непогоду

Заметим, что это – первый снег во Львове в новом 2021 году. 7 января верующие восточного обряда отмечают один из самых почитаемых праздников в году – Рождество Христово.

Снег во Львове 7 января: смотрите видео 24 канала

Во Львове выпал снег на Рождество / Фото 24 канала

Пользователи соцсетей также делятся фото и видео из Львова. В частности показывают, как меняется центр старинного города.

Погода на Рождество

В большинстве регионов Украины будет падать мокрый снег, а также будет сильный ветер. Теплее всего будет на Юге – до +12 градусов. На Западе столбик термометра упадет до 0 градусов.

Зато в Киеве будет дождливо, вероятен мокрый снег. Настоящий мороз, по прогнозам синоптиков, ударит в Украине уже со следующей недели.