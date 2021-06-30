Львов снова накрыл мощный ливень: все плывет – шокирующие видео
Источник:24 канал
Во Львове снова разгулялась непогода. 30 июня там пронесся мощный ливень, город затапливает дождевой водой. Кроме этого, выпал град.
Львов после обеда снова накрыл страшный ливень. Город накрыл шквальный ветер, ливень и град.
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Львов снова страдает от непогоды
Во Львове снова сильный ливень, штормовой ветер. Также местами падает град. Издание "Варта1" пишет, что шквальный ветер достигает 19 – 24 метра в секунду.
Во Львове 30 июня выпал град больше горошины / Фото Варта1
Из-за больших осадков и ветра во Львове снова попадали деревья на авто, обесточены улицы и остановили электротранспорт.
Большие перебои со светом в Сыховском, Лычаковском и Шевченковском районах.
Непогода повалила деревья:
- на улице Повитряной возле поликлиники;
- на улице Чупринки.
Также затопило проспект Свободы и улицу Кривая Липа. Более того, непогода повредила крышу на улице Магазиновой.
Непогода повалила деревья, обесточила дома, подтопила улицы / Фото "Варта1"
Из-за непогоды во Львове выключено электричество, поэтому не курсирует электротранспорт. Об этом сообщает "Твоє місто" со ссылкой на "Львовэлектротранс".
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