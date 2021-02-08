На Львовщине свирепствуют метели. Во Львове 7 и 8 февраля выпало около 30 сантиметров снега. Поэтому движение по улицам города несколько затруднено из-за заносов, а снегоуборочная техника работает в усиленном режиме.

Во Львове коммунальные службы будут убирать снег круглосуточно. Сейчас большинством улиц города можно без проблем проехать. Однако не каждой – снегоочистительную технику направили на межквартальные дороги и уже скоро снег не будет препятствием для львовян.

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По информации Львовского горсовета, магистральные дороги уже расчистили и посыпали пескосмесью. В первую очередь дворники очищают остановки общественного транспорта. Всего работают 1300 дворников, которые пытаются очистить все тротуары Львова. Чтобы облегчить их работу, привлекли 34 единицы техники, а дороги расчищают 93 единицы.

Проблем с общественным транспортом нет – все автобусы, троллейбусы и трамваи выехали на маршрут согласно графику. Однако еще есть незначительные проблемы с межквартальными дорогами. Из-за большой нагрузки их будут чистить в течение дня.

Важно! В Украину снова вернулась непогода . Синоптики предупредили, что в отдельных регионах температура воздуха будет опускаться до минус 24 градусов.

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