Львовскую область заметет снегом: прогноз погоды во Львове и области на 7 апреля
Синоптики прогнозируют, что 7 апреля в Львовской области будет падать снег. Погода будет зимней ночью местами ожидается до 12 градусов мороза.
Источник:Львовский гидрометцентр
Погоду в Львовской области 7 апреля будет определять наступление антициклона с центром над Европой и влиянием высотной ложбины. На дорогах будет гололедица.
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Прогноз погоды во Львове и области на 7 апреля
По прогнозам синоптиков, на Львовщине 7 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не будет. Однако днем на территории всей области будет падать снег и мокрый снег.
Дороги окутает гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть максимально осторожными во время движения. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, а в горах – от 10 до 12 градусов мороза. Днем температура составит 1-6 градусов тепла.
Прогноз погоды в Львовской области на 7 апреля / данные Укргидрометцентра
Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала
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