Синоптики прогнозируют, что 7 апреля в Львовской области будет падать снег. Погода будет зимней ночью местами ожидается до 12 градусов мороза.

Погоду в Львовской области 7 апреля будет определять наступление антициклона с центром над Европой и влиянием высотной ложбины. На дорогах будет гололедица.

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Прогноз погоды во Львове и области на 7 апреля

По прогнозам синоптиков, на Львовщине 7 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не будет. Однако днем на территории всей области будет падать снег и мокрый снег.

Дороги окутает гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть максимально осторожными во время движения. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, а в горах – от 10 до 12 градусов мороза. Днем температура составит 1-6 градусов тепла.

Обратите внимание! Часть Украины 6 апреля обильно покрыло снегом. Во многих областях существенно похолодало. Несмотря на то, что сейчас апрель, такая зимняя погода продержится еще несколько дней..



Прогноз погоды в Львовской области на 7 апреля / данные Укргидрометцентра

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