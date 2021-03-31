Заслуженная победа: Львов занял 2 место в рейтинге прозрачности и подотчетности городов
Онлайн-награждение лидеров Рейтинга прозрачности и подотчетности городов – 2020 от Transparency International Ukraine состоялось 31 марта. Львов занял 2 место, а первым стал Мариуполь.
Источник:Львовский горсовет
Transparency International Ukraine – это аккредитованный представитель глобального движения Transparency International, который разрабатывает изменения для снижения уровня коррупции. Награждение состоялось в рамках проекта, который финансирует Евросоюз.
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Львов занял 2 место в рейтинге прозрачности и подотчетности городов – 2020
К онлайн-награждению победителей рейтинга прозрачности и подотчетности городов-2020 присоединился городской голова Львова Андрей Садовый.
Я понимаю, что быть в финале – это очень хорошо, и я убежден, что каждый город Украины этого хочет. Мы используем средства налогоплательщиков, и они требуют от нас максимальной прозрачности и максимального качества,
– отметил мэр.
Садовый поблагодарил всех, кто присоединился к решению отдать Львову 2 место и пожелал новых побед.
Львов занял 2 место в рейтинге прозрачности и подотчетности городов / Фото ЛГС
Награду Львову вручал председатель правления ОО "Центр общественного мониторинга и исследований" Мирослав Симка.
"Очень приятно наградить город Львов за проделанную работу в части прозрачности и подотчетности в 2020 году. Львовом много было сделано в части землепользования и использования системы ProZorro. Продажи", – отметил Симка.
Также он добавил, что Львов завоевал 2 место абсолютно заслуженно. Ведь несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, город продолжает прогрессировать, поэтому, вероятно, Львов вскоре станет лидером в прозрачности и подотчетности.
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Коротко о Transparency International Ukraine
- Transparency International Ukraine – это аккредитованный представитель глобального движения Transparency International, который разрабатывает и внедряет изменения для снижения уровня коррупции.
- Организация администрировала и передала Украине системы ProZorro, ProZorro. Продажи, eHealth и E-Data.
- Их инновационно-экспертный центр внедрил Рейтинг прозрачности городов.
- Также центр развивает сообщество DOZORRO для контроля за публичными закупками.
- Transparency International Ukraine оценивает прозрачность деятельности городских советов 100 крупнейших городов Украины 4 год подряд.
- В 2021 году команда программы "Transparent cities/Прозрачные города" оценила также подотчетность 50 украинских городов.
- Награждение состоялось в рамках проекта, который реализуется при финансовой поддержке Европейского союза.
Первое место в рейтинге занял Мариуполь / Фото ЛГС
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