Львовщина с 26 апреля перешла в желтую зону. Во Львове городская комиссия ТЭБ и ЧС адаптировала свои решения в соответствии с желтой зоной.

Заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС состоялось 26 апреля.

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Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям адаптировала свои решения в соответствии с желтой зоной.

Но прошу не забывать о здравом смысле. В больницах действительно свободные кровати. Их будет еще больше, потому что это политика города – увеличивать фонд койко-мест. Но, вместе с тем, наши реанимации переполнены,

– отметил Садовый.

Государственная комиссия своим внеочередным решением не может остановить распространение эпидемии. И мы за один день не стали все здоровыми и защищенными. Поэтому я прошу всех быть осторожными. Избегайте мест скопления людей. Берегите себя и своих близких!