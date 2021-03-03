Во Львове 3 марта на строительной площадке компании "Энзим" упал гусеничный кран. Сначала чрезвычайники сообщали, что травмировался 70-летний работник. Однако медики не обнаружили у пострадавшего никаких травм.

Инцидент произошел около 10:40 на улице Лычаковской, 232. К счастью, никто из людей не пострадал. Читайте также На Львовщине построят завод по переработке картофеля за 7 миллионов долларов Как во Львове упал строительный кран Около 10:40 на территории дрожжевого завода "Энзим" упал строительный кран.

По информации ГСЧС, в результате инцидента травмировался 70-летний рабочий.

Мужчину госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу с черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и закрытым перелом правой голени.

Однако медики, осмотрев пострадавшего, не обнаружили у него никаких травм. Поэтому мужчину отпустили домой. Интересно! Компания "Энзим" в 2020 году начала строительство нового производственного комплекса, где будут производить дрожжевые экстракты. Стоимость строительства составляет около 26 миллионов евро.

На улице Лычаковской упал строительный кран / Фото "Варта 1"

Работник не пострадал / Фото "Варта 1"