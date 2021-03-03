Во Львове на строительной площадке упал гусеничный кран: фото
Во Львове упал строительный кран / "Варта1"
Во Львове 3 марта на строительной площадке компании "Энзим" упал гусеничный кран. Сначала чрезвычайники сообщали, что травмировался 70-летний работник. Однако медики не обнаружили у пострадавшего никаких травм.
Источник:ZAXID.NET
Инцидент произошел около 10:40 на улице Лычаковской, 232. К счастью, никто из людей не пострадал.
Читайте также На Львовщине построят завод по переработке картофеля за 7 миллионов долларов
Как во Львове упал строительный кран
- Около 10:40 на территории дрожжевого завода "Энзим" упал строительный кран.
- По информации ГСЧС, в результате инцидента травмировался 70-летний рабочий.
- Мужчину госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу с черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и закрытым перелом правой голени.
- Однако медики, осмотрев пострадавшего, не обнаружили у него никаких травм. Поэтому мужчину отпустили домой.
На улице Лычаковской упал строительный кран / Фото "Варта 1"
Работник не пострадал / Фото "Варта 1"
Поделиться новостью