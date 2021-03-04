Во Львове 34-летний патрульный выстрелил себе в голову
Во Львове полицейский выстрелил себе в голову / 24 канал (Иллюстративное фото)
Во Львове 4 марта 34-летний полицейский выстрелил себе в голову после того, как заступил в смену. Патрульный скончался на месте происшествия.
Источник:ZAXID.NET
Инцидент произошел на территории управления патрульной полиции Львовщины, расположенного на улице Перфецкого. Пока неизвестно, почему правоохранитель это сделал.
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Как полицейский выстрелил себе в голову
- Утром 4 марта 34-летний полицейский заступал на смену.
- Получив оружие, правоохранитель зашел в биотуалет на территории управления патрульной полиции Львовщины.
- Там он выстрелил себе в голову и погиб.
- Неизвестно, что именно стало причиной этого поступка.
Что рассказали в полиции
Начальник патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко подтвердил смерть полицейского. Он рассказал, что, вероятно, трагедия произошла по семейным обстоятельствам.
Патрульный был родом из Волыни. Более 3 лет он служил в патрульной полиции Львовщины.
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