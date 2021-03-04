Во Львове 4 марта 34-летний полицейский выстрелил себе в голову после того, как заступил в смену. Патрульный скончался на месте происшествия.

Инцидент произошел на территории управления патрульной полиции Львовщины, расположенного на улице Перфецкого. Пока неизвестно, почему правоохранитель это сделал.

Читайте также Во Львове на строительной площадке упал гусеничный кран: фото

Как полицейский выстрелил себе в голову

Утром 4 марта 34-летний полицейский заступал на смену.

Получив оружие, правоохранитель зашел в биотуалет на территории управления патрульной полиции Львовщины.

Там он выстрелил себе в голову и погиб.

Неизвестно, что именно стало причиной этого поступка.

Что рассказали в полиции

Начальник патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко подтвердил смерть полицейского. Он рассказал, что, вероятно, трагедия произошла по семейным обстоятельствам.

Патрульный был родом из Волыни. Более 3 лет он служил в патрульной полиции Львовщины.